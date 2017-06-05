«Тосно» подписал контракт с 26-летним хорватским форвардом

Соглашение между клубом и футболистом рассчитано на два года, сообщает официальный сайт клуба из Ленинградской области.

Ранее Вукушич выступал за «Хайдук» из Сплита, воспитанником которого является, «Пескару», «Лозанну», «Васланд-Беверен». До перехода в «Тосно» футболист принадлежал «Гройтер Фюрт», участнику второй Бундеслиги.

Также Вукушич привлекался к играм в составе юношеских и молодёжных сборных Хорватии.