Футболист «Краснодара» Гранквист не будет продлевать контракт с клубом
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Шведский защитник «Краснодара» Андреас Гранквист принял решение не продлевать контракт с клубом. Об этом футболист заявил в интервью шведскому изданию Expressen.
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Гранквист выступает за «Краснодар» с 2013 года, контракт рассчитан до лета 2018 года.
«Краснодар» предложил мне продлить контракт, но я решил, что не буду продолжать играть в России, — сказал Гранквист. — У нас есть жилье в Хельсингборге, мы чувствуем, что пора возвращаться домой.
В прошедшем сезоне 32-летний футболист провел 43 матча, в которых забил три мяча. Шведский защитник является воспитанником футбольного клуба «Хельсингборг», в составе которого он стал обладателем Кубка Швеции.
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