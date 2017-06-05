Гендиректор «Тосно»: Решение по Милевскому не принято, сейчас он с командой
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко отметил, что решение по поводу нападающего Артёма Милевского пока не принято.
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Ранее стало известно, что украинец может покинуть команду из Ленинградской области.
«Решение по Артёму Милевскому пока не принято. Сейчас он находится на сборах с командой. Я пока в Питере, но 8 июня приеду на сборы. Тогда будем разговаривать и принимать коллегиальное решение с тренерским штабом по Милевскому», — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Украинский футболист перебрался в «Тосно» в августе 2016 года. В минувшем сезоне 32-летний форвард принял участие в 17 матчах (6 в основном составе), но результативными действиями не отметился. Контракт Милевского действует до лета 2018 года. По итогам сезона-2016/17 «Тосно» вышел в
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