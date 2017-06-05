Миранчук остаётся в «Локо». Как это произошло?

Как только Геркус вступил в должность президента «Локо», перед ним появилась проблема Алексея Миранчука. Парень считается одним из самых талантливых молодых футболистов России, но контракт с ним заканчивался в ноябре 2017 года. Продление соглашения казалось невозможным после слов представителя футболиста Вадима Шпинева:

«Миранчука в “Локомотиве” на 100% не будет» «Миранчук в “Локомотиве” прошел точку невозврата».

Нужно понимать, что для Миранчуков позиция агентов крайне важна. Они трудоустроили и братьев, и даже их мать, когда у них был непростой жизненный период. Сам Алексей принципиально не комментировал ситуацию по контракту. Хотя журналисты спрашивали его столько раз, что можно было свихнуться. Еще больше вопросов сыпалось игроку, когда он выходил в прямой эфир у себя в Инстаграме.

В какой-то момент агенты вроде бы договорились о зарплате в почти 2 млн евро плюс подъёмные около 3,5 млн. На таких условиях президент «Локо» Геркус сделку не утвердил. Клуб рассчитывал на 1,7 и 2 миллиона соответственно. Компромисс по Миранчуку все-таки был найден в том числе благодаря желанию футболиста остаться в «Локомотиве». Стороны нашли в себе силы вернуться за стол переговоров и договориться в интересах Алексея. Он мог уйти на большую зарплату, но решил этого не делать, чтобы продолжить в «Локомотиве».

Хотя несколько раз Миранчук был действительно близок к трансферу. В феврале переход в «Рубин» был практически согласован, но перестановки в руководстве казанцев не позволили трансферу состояться. Забавно, что примерно то же самое произошло с «Зенитом». По нашей информации у Алексея Миранчука было солидное предложение из Питера, но сказался уход гендира «Зенита» Митрофанова.

Были еще два варианта: «Краснодар» и «Спартак». Однако, клубы не делали таких предложений, как «Рубин» и «Зенит». Деньги были не такие уж и маленькие, хоть и действующий контракт закачивался. Для покупки Миранчука этим летом требовалось около 3 миллионов евро — «Локомотиву», еще около 2 миллионов — зарплата футболиста, а еще около 3−3,5 — подъемные. На это не все клубы были готовы пойти.

Сохранение Миранчука укрепило позиции президента в клубе. На этот сезон задачи оказались выполнены — вышли в еврокубки и переподписали ключевого футболиста. Причем парня не завалили деньгами в ущерб финансовому fair play, а достигли условий, которые устроили всех.

Сделка по Миранчуку важна для «Локо» еще с нескольких ракурсов. Во-первых, Миранчук не просто футболист, а воспитанник. Это важно и для болельщиков, и для имиджа клуба. Во-вторых, при контракте с Миранчуком «Локо» будет чувствовать себя свободнее на трансферном рынке. В том числе при переговорах с Ари, которого также хотят сохранить. Таким образом, сегодня новый контракт Алексея Миранчука утвержден на всех уровнях. Соглашение сроком на 4 года будет подписано, когда футболист вернется из сборной России.

Ранее стало известно, что с клубом продлил отношения его брат — Антон Миранчук.