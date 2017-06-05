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5 июня 2017, 14:52 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Экс-игрок «Мордовии» и «Томи» Дудиев перешёл в «Тосно»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

26-летний защитник Аслан Дудиев перешёл в «Тосно», договор подписан сроком на один год.

Бывший футболист махачкалинского «Анжи» ранее выступал за самарские «Крылья Советов-СОК», ФК «Тольятти», владикавказскую «Аланию», в составе которой становился финалистом Кубка России, хабаровский «СКА-Энергию», саранскую «Мордовию» и «Томь». В активе игрока также выступления за молодёжную сборную России.

«Желаем успешных выступлений за “Тосно”!» — говорится на официальном сайте клуба из Ленинградской области.

Тосно
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