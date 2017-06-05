Константин Сарсания: Мне самому жалко, что принято такое решение по Данни

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Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал трансферные новости клуба.

СКОРО УВИДИМ ДАННИ В ХОРОШЕМ ЗАРУБЕЖНОМ КЛУБЕ.

— Почему «Зенит» принял решение не продлевать контракт с Данни?

— В воскресенье мы долго разговаривали, и от имени руководства я поблагодарил его за время, проведенное в команде. К сожалению, игрок не становится моложе, его преследуют травмы. Новый тренерский штаб принял решение о том, что нужен более молодой и более быстрый футболист на эту позицию, поэтому принято решение не продлевать с Данни контракт. Договорились, что устроим очень хорошие проводы, чтобы футболист имел возможность попрощаться с болельщиками. Он сам тоже этого хочет.

— Проводы состоятся на одном из первых домашних матчей «Зенита»?

— Мы должны вместе с ним найти вариант. Это было обоюдным желанием. Оно идет от души и от сердца. Данни — реальный пример того, каким должен быть легионер. Он девять лет отдавал клубу все свои силы, и мне самому жалко, что принято такое решение.

— Ранее Данни заявлял, что ждет продления контракта с «Зенитом». Как он воспринял решение клуба?

— Мы тепло поговорили, все-таки уже столько лет знакомы. Он с пониманием отнесся к ситуации. Тем более, у него есть предложения. Данни сказал мне, что может еще год-два поиграть на хорошем уровне, я с ним согласен. Думаю, скоро увидим его в хорошей команде. Не в России, а в другом чемпионате.

— От российских клубов у Данни предложений нет или он сам не хочет продолжать карьеру в нашей стране?

— За него говорить не могу, но в России после «Зенита» сложно где-то играть.

НОБОА ПОДХОДИТ НАМ ПО КАЧЕСТВУ.

— «Зенит» приобрел Нобоа. Его брали как замену Данни?

— Рассматриваем Нобоа как игрока на другую позицию. Хочу подчеркнуть, что все решения, которые принимаются по трансферам, максимально согласованы с главным тренером. Считаем, что этот игрок является если не лучшим, то как минимум входит в двойку лучших футболистов в своем амплуа в нашем чемпионате. Это опытный футболист, который как никто в России обладает острой передачей. Он техничен, у него прекрасная правая нога. Нобоа хорош при «стандартах». Кристиан подходит нам по качеству, может сделать «Зенит» сильнее. К тому же, хоть и иностранец, но адаптирован и говорит по-русски. Этот футболист имеет прекрасные физические кондиции и, несмотря на свой возраст, может еще несколько лет играть на высоком уровне. Манчини просматривал игру Нобоа, и было принято решение взять его в команду.

— Кто заменит Данни?

— Мы думаем об этом.

— Сколько кандидатов рассматривается на эту позицию?

— Мы, конечно, ищем замену, непосредственно слева на бровку. Задача такая: мы должны сделать сильный европейский клуб. Принцип комплектации такой: нужны самые сильные российские игроки, которых только мы можем получить, и очень сильные иностранные футболисты. Иностранцев, которые на своих позициях не сильнее россиян, рассматривать не будем.

— Вопрос замены Данни будет решен до начала сборов?

— Я не думаю, что со всеми игроками удастся договориться до сборов. Вполне вероятно, что это случится позже. Это должны быть взвешенные решения, потому что у тех игроков, которых мы хотели бы видеть в команде, цена немаленькая.

— Какие пожелания высказывал Манчини по укреплению других позиций?

— Определенные пожелания он высказывал, я не буду всего раскрывать, потому что это неправильно по отношению к тем футболистам, которые находятся в команде. К тому же Манчини хочет посмотреть некоторых игроков на сборах, поэтому я не буду говорить о том, какие позиции планируем укрепить. Могу сказать только то, что мы ведем очень объемную работу. Причем в цейтноте.