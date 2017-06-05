Константин Сарсания: Мне самому жалко, что принято такое решение по Данни
Спортивный директор «Зенита» — о трансферных новостях.
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Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал трансферные новости клуба.
СКОРО УВИДИМ ДАННИ В ХОРОШЕМ ЗАРУБЕЖНОМ КЛУБЕ.
— Почему «Зенит» принял решение не продлевать контракт с Данни?
— В воскресенье мы долго разговаривали, и от имени руководства я поблагодарил его за время, проведенное в команде. К сожалению, игрок не становится моложе, его преследуют травмы. Новый тренерский штаб принял решение о том, что нужен более молодой и более быстрый футболист на эту позицию, поэтому принято решение не продлевать с Данни контракт. Договорились, что устроим очень хорошие проводы, чтобы футболист имел возможность попрощаться с болельщиками. Он сам тоже этого хочет.
— Проводы состоятся на одном из первых домашних матчей «Зенита»?
— Мы должны вместе с ним найти вариант. Это было обоюдным желанием. Оно идет от души и от сердца. Данни — реальный пример того, каким должен быть легионер. Он девять лет отдавал клубу все свои силы, и мне самому жалко, что принято такое решение.
— Ранее Данни заявлял, что ждет продления контракта с «Зенитом». Как он воспринял решение клуба?
— Мы тепло поговорили,
— От российских клубов у Данни предложений нет или он сам не хочет продолжать карьеру в нашей стране?
— За него говорить не могу, но в России после «Зенита» сложно
НОБОА ПОДХОДИТ НАМ ПО КАЧЕСТВУ.
— «Зенит» приобрел Нобоа. Его брали как замену Данни?
— Рассматриваем Нобоа как игрока на другую позицию. Хочу подчеркнуть, что все решения, которые принимаются по трансферам, максимально согласованы с главным тренером. Считаем, что этот игрок является если не лучшим, то как минимум входит в двойку лучших футболистов в своем амплуа в нашем чемпионате. Это опытный футболист, который как никто в России обладает острой передачей. Он техничен, у него прекрасная правая нога. Нобоа хорош при «стандартах». Кристиан подходит нам по качеству, может сделать «Зенит» сильнее. К тому же, хоть и иностранец, но адаптирован и говорит
— Кто заменит Данни?
— Мы думаем об этом.
— Сколько кандидатов рассматривается на эту позицию?
— Мы, конечно, ищем замену, непосредственно слева на бровку. Задача такая: мы должны сделать сильный европейский клуб. Принцип комплектации такой: нужны самые сильные российские игроки, которых только мы можем получить, и очень сильные иностранные футболисты. Иностранцев, которые на своих позициях не сильнее россиян, рассматривать не будем.
— Вопрос замены Данни будет решен до начала сборов?
— Я не думаю, что со всеми игроками удастся договориться до сборов. Вполне вероятно, что это случится позже. Это должны быть взвешенные решения, потому что у тех игроков, которых мы хотели бы видеть в команде, цена немаленькая.
— Какие пожелания высказывал Манчини по укреплению других позиций?
— Определенные пожелания он высказывал, я не буду всего раскрывать, потому что это неправильно по отношению к тем футболистам, которые находятся в команде. К тому же Манчини хочет посмотреть некоторых игроков на сборах, поэтому я не буду говорить о том, какие позиции планируем укрепить. Могу сказать только то, что мы ведем очень объемную работу. Причем в цейтноте.
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