«Тосно» подтвердил переход нападающего «Спартака» Мелкадзе на правах аренды

Воспитанник академии московского «Спартака» Мелкадзе минувший сезон провёл за московский «Спартак"-2. В минувшем сезона ФНЛ 20-летний футболист забил 11 голов в 26 матчах.

В 2015 году форвард стал серебряным призёром юношеского чемпионата Европы в Греции. По итогам сезона-2016/17 Мелкадзе стал лучшим молодым футболистом Футбольной национальной лиги.