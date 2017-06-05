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5 июня 2017, 14:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Тосно» подтвердил переход нападающего «Спартака» Мелкадзе на правах аренды

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

«Тосно» объявил о переходе нападающего «Спартака» Георгия Мелкадзе, с которым подписан трудовой договор на условиях аренды сроком на один год, сообщает официальный сайт клуба из Ленинградской области.

Воспитанник академии московского «Спартака» Мелкадзе минувший сезон провёл за московский «Спартак"-2. В минувшем сезона ФНЛ 20-летний футболист забил 11 голов в 26 матчах.

В 2015 году форвард стал серебряным призёром юношеского чемпионата Европы в Греции. По итогам сезона-2016/17 Мелкадзе стал лучшим молодым футболистом Футбольной национальной лиги.

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