«Тосно» подтвердил переход нападающего «Спартака» Мелкадзе на правах аренды
«Тосно» объявил о переходе нападающего «Спартака» Георгия Мелкадзе, с которым подписан трудовой договор на условиях аренды сроком на один год, сообщает официальный сайт клуба из Ленинградской области.
Воспитанник академии московского «Спартака» Мелкадзе минувший сезон провёл за московский «Спартак"-2. В минувшем сезона ФНЛ 20-летний футболист забил 11 голов в 26 матчах.
В 2015 году форвард стал серебряным призёром юношеского чемпионата Европы в Греции. По итогам сезона-2016/17 Мелкадзе стал лучшим молодым футболистом Футбольной национальной лиги.
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