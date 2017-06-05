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5 июня 2017, 14:13 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

«Тосно» расстался с Милевским

Обновлено: 14:22
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Футбольный клуб «Тосно», который впервые в истории возьмет старт в РФПЛ в сезоне 2017/18, работает над изменением состава команды. Об этом рассказал начальник команды Вячеслав Матюшенко.

Футбольный клуб <span class=error>Тосно</span> который впервые в истории возьмет старт в <span class=error>РФПЛ</span> в сезоне 2017/18 работает над изменением состава команды. Об этом рассказал начальник команды Вячеслав Матюшенко. Увеличить
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«Клуб сегодня приобрел 26-летнего защитника «Факела» Виталия Шахова, он подписал контракт на два года.

Продолжит ли выступать за «Тосно» Артем Милевский? Нет. А где он будет играть — этот вопрос еще открытый.

«Тосно» обращает внимание исключительно на российский рынок? Будут и легионеры, в ближайшее время вы сами все увидите, — сказал Матюшенко.

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