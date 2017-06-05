«Тосно» расстался с Милевским

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«Клуб сегодня приобрел 26-летнего защитника «Факела» Виталия Шахова, он подписал контракт на два года.

Продолжит ли выступать за «Тосно» Артем Милевский? Нет. А где он будет играть — этот вопрос еще открытый.

«Тосно» обращает внимание исключительно на российский рынок? Будут и легионеры, в ближайшее время вы сами все увидите, — сказал Матюшенко.