«Тосно» расстался с Милевским
Футбольный клуб «Тосно», который впервые в истории возьмет старт в РФПЛ в сезоне 2017/18, работает над изменением состава команды. Об этом рассказал начальник команды Вячеслав Матюшенко.
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«Клуб сегодня приобрел 26-летнего защитника «Факела» Виталия Шахова, он подписал контракт на два года.
Продолжит ли выступать за «Тосно» Артем Милевский? Нет. А где он будет играть — этот вопрос еще открытый.
«Тосно» обращает внимание исключительно на российский рынок? Будут и легионеры, в ближайшее время вы сами все увидите, — сказал Матюшенко.
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