Паулу Барбоза: Уход Данни — огромная ошибка «Зенита»
Известный португальский агент — об уходе Данни из «Зенита».
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— Уход Данни из «Зенита» стал для вас сюрпризом?
— Нет, я об этом знал заранее.
— Что помешало продлить контракт с футболистом?
— Это очень хороший вопрос. «Зенит» должен был объяснить причины расставания. Как я понимаю, это решение нового тренера.
— Клуб мог рассказать, кто такой Данни…
— Естественно. Он капитан команды, лидер. Трудно поверить, что Манчини не был в курсе. К такому игроку, как к Данни, нужен свой подход. Очень странно, что он уходит из «Зенита». К сожалению, иногда люди допускают ошибки в жизни.
— Значит, в «Зените» не правы?
— Да. Это большая ошибка! Данни восстановился после травмы, вернулся на свой уровень и стал одним из лучших в команде. Меня опечалила новость об уходе полузащитника, очень жалко, что его больше не будет в
— Данни в августе будет 34 года. Подписавшему вчера контракт с «Зенитом» Нобоа — 32. Значит, дело не в возрасте?
— Да. Это не возраст для современного футбола. Полно примеров, когда человек и в 36−37 лет приносит пользу, является лучшим в команде. Повторюсь, решение «Зенита» по Данни — это огромная ошибка.
— Вы общаетесь с Данни?
— Давно не разговаривал с ним, но хочется поговорить, узнать, что и как.
— Где португалец может продолжить карьеру?
— Пока об этом ничего не слышно, прогнозы делать сложно. Данни наверняка хотел закончить карьеру в России, он прекрасно знает чемпионат, страну. Уверен, что его опыт и умение заинтересуют многие клубы из разных стран. Наверняка Данни предупредили заранее о том, что больше не нуждаются в его услугах, он мог начать искать варианты. Уверен в одном, Данни точно не повесит бутсы на гвоздь.
— Два года тому назад Данни уже говорил об уходе из «Зенита», но стороны подписали новый контракт. Сейчас повторение той ситуации возможно?
— Это разные истории. Тогда, скорее всего, не смогли договориться по финансовым моментам. Сегодня же это спортивное решение.
— Если у Манчини не получится привить команде яркую игру, уход Данни припомнят сразу же?
— Даже вне зависимости от этого. Болельщики понимают, кто такой Данни для «Зенита» и города. С его именем связаны победы и успехи клуба. Так что Манчини не очень хорошо начал в России. Но
— Данни — символ «Зенита»?
— Конечно! Он навсегда останется в памяти болельщиков за свою игру и отношение к клубу. Данни настоящий профессионал, спокойный человек. Это хороший пример иностранного игрока, который смог стать своим в России. Он полюбил страну, выучил язык. Даже дети ходят футбольную школу «Зенита». Такие люди встречаются очень редко.
— И напоследок. Как дела у Марата Измайлова?
— У него все хорошо. В ближайшее время будут новости.
— Он возвращается на поле?
— Да. Есть варианты в России.
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— Давайте подождем немного, все узнаете.
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