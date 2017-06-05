К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Уход Данни из «Зенита» стал для вас сюрпризом?

— Нет, я об этом знал заранее.

— Что помешало продлить контракт с футболистом?

— Это очень хороший вопрос. «Зенит» должен был объяснить причины расставания. Как я понимаю, это решение нового тренера.

— Клуб мог рассказать, кто такой Данни…

— Естественно. Он капитан команды, лидер. Трудно поверить, что Манчини не был в курсе. К такому игроку, как к Данни, нужен свой подход. Очень странно, что он уходит из «Зенита». К сожалению, иногда люди допускают ошибки в жизни.

— Значит, в «Зените» не правы?

— Да. Это большая ошибка! Данни восстановился после травмы, вернулся на свой уровень и стал одним из лучших в команде. Меня опечалила новость об уходе полузащитника, очень жалко, что его больше не будет в Санкт-Петербурге. На мой взгляд, это несправедливо по отношению к Данни. Учитывая все то, что он сделал для клуба за эти девять лет.

— Данни в августе будет 34 года. Подписавшему вчера контракт с «Зенитом» Нобоа — 32. Значит, дело не в возрасте?

— Да. Это не возраст для современного футбола. Полно примеров, когда человек и в 36−37 лет приносит пользу, является лучшим в команде. Повторюсь, решение «Зенита» по Данни — это огромная ошибка.

— Вы общаетесь с Данни?

— Давно не разговаривал с ним, но хочется поговорить, узнать, что и как.

— Где португалец может продолжить карьеру?

— Пока об этом ничего не слышно, прогнозы делать сложно. Данни наверняка хотел закончить карьеру в России, он прекрасно знает чемпионат, страну. Уверен, что его опыт и умение заинтересуют многие клубы из разных стран. Наверняка Данни предупредили заранее о том, что больше не нуждаются в его услугах, он мог начать искать варианты. Уверен в одном, Данни точно не повесит бутсы на гвоздь.

— Два года тому назад Данни уже говорил об уходе из «Зенита», но стороны подписали новый контракт. Сейчас повторение той ситуации возможно?

— Это разные истории. Тогда, скорее всего, не смогли договориться по финансовым моментам. Сегодня же это спортивное решение.

— Если у Манчини не получится привить команде яркую игру, уход Данни припомнят сразу же?

— Даже вне зависимости от этого. Болельщики понимают, кто такой Данни для «Зенита» и города. С его именем связаны победы и успехи клуба. Так что Манчини не очень хорошо начал в России. Но поживем-увидим.

— Данни — символ «Зенита»?

— Конечно! Он навсегда останется в памяти болельщиков за свою игру и отношение к клубу. Данни настоящий профессионал, спокойный человек. Это хороший пример иностранного игрока, который смог стать своим в России. Он полюбил страну, выучил язык. Даже дети ходят футбольную школу «Зенита». Такие люди встречаются очень редко.

— И напоследок. Как дела у Марата Измайлова?

— У него все хорошо. В ближайшее время будут новости.

— Он возвращается на поле?

— Да. Есть варианты в России.

— Премьер-лига?

— Давайте подождем немного, все узнаете.