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5 июня 2017, 12:18 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Кречетов: Предметной заинтересованности к футболисту Данни у московского «Динамо» нет

МОСКВА, 5 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Московское «Динамо» не проявляет предметной заинтересованности к бывшему полузащитнику команды Данни, сообщил агентству «Р-Спорт» исполнительный директор «бело-голубых» Евгений Кречетов.

Данни в понедельник объявил о об уходе из петербургского «Зенита», куда перешел в 2008 году из «Динамо» за 30 миллионов евро. В составе «бело-голубых» Данни провел 3,5 сезона.

«Заинтересованность в игроке такого класса есть всегда, но здесь встает вопрос возможностей. Безусловно, Данни — высококлассные игрок, тем более, он уже был в “Динамо”. Но, скажем так, предметной заинтересованности к нему на сегодняшний день нет», — сказал Кречетов по телефону.

В составе «Зенита» 33-летний португалец трижды становился чемпионом России, стал обладателем Суперкубка УЕФА, дважды — Кубка и Суперкубка России. На счету полузащитника 38 матчей за сборную Португалии.

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«Зенит» отказался от капитана

«Зенит» отказался от капитана

Португальский полузащитник Мигел Данни объявил о своем уходе из петербургского «Зенита» после девяти лет, проведенных в клубе, в котором с 2012 года был бессменным капитаном команды. В составе клуба Данни трижды становился чемпионом России, два раза обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также забил победный мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче Суперкубка УЕФА.
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