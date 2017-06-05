Кречетов: Предметной заинтересованности к футболисту Данни у московского «Динамо» нет

Данни в понедельник объявил о об уходе из петербургского «Зенита», куда перешел в 2008 году из «Динамо» за 30 миллионов евро. В составе «бело-голубых» Данни провел 3,5 сезона.

«Заинтересованность в игроке такого класса есть всегда, но здесь встает вопрос возможностей. Безусловно, Данни — высококлассные игрок, тем более, он уже был в “Динамо”. Но, скажем так, предметной заинтересованности к нему на сегодняшний день нет», — сказал Кречетов по телефону.

В составе «Зенита» 33-летний португалец трижды становился чемпионом России, стал обладателем Суперкубка УЕФА, дважды — Кубка и Суперкубка России. На счету полузащитника 38 матчей за сборную Португалии.