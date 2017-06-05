Измайлов официально стал заместителем председателя совета директоров «Спартака»
На прошедшем совете директоров московского «Спартак» было принято решение об изменении в его составе.
В «Спартаке» Наиль Измайлов трудится с 2013 года. Ранее он занимал должность
Таким образом, совет директоров «Спартака» выглядит следующим образом: Леонид Федун (председатель), Андрей Федун, Сергей Михайлов, Александр Матыцин, Сергей Родионов и Наиль Измайлов.
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