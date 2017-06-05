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5 июня 2017, 12:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Измайлов официально стал заместителем председателя совета директоров «Спартака»

На прошедшем совете директоров московского «Спартак» было принято решение об изменении в его составе.

Вице-президент клуба Наиль Измайлов занял пост заместителя председателя совета директоров, сообщает пресс-служба красно-белых. Он сменил на этой должности Александра Жиркова.

В «Спартаке» Наиль Измайлов трудится с 2013 года. Ранее он занимал должность вице-президента столичной команды.

Таким образом, совет директоров «Спартака» выглядит следующим образом: Леонид Федун (председатель), Андрей Федун, Сергей Михайлов, Александр Матыцин, Сергей Родионов и Наиль Измайлов.

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