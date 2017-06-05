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5 июня 2017, 11:29 | Футбол: Премьер-лига | «Газета.Ру»

«Зенит» отказался от капитана

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Португальский полузащитник Мигел Данни объявил о своем уходе из петербургского «Зенита» после девяти лет, проведенных в клубе, в котором с 2012 года был бессменным капитаном команды. В составе клуба Данни трижды становился чемпионом России, два раза обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также забил победный мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче Суперкубка УЕФА.

Португальский полузащитник <span class=error>Мигел</span> <span class=error>Данни</span> объявил о своем уходе из петербургского Зенита после девяти лет проведенных в клубе в котором с 2012 года был бессменным капитаном команды. В составе клуба <span class=error>Данни</span> трижды становился чемпионом России два раза обладателем Кубка и <span class=error>Суперкубка</span> страны а также забил победный мяч в ворота Манчестер Юнайтед в матче <span class=error>Суперкубка</span> <span class=error>УЕФА</span>. Увеличить
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Мигел Данни, один из творцов почти всех громких побед «Зенита» сообщил об уходе из клуба. Об этом футболист написал на своей странице в соцсети. Неделей ранее португальский полузащитник высказывал желание продлить контракт с организацией, однако клуб принял решение расстаться со спортсменом.

«С глубокой грустью я вынужден сообщить о своём уходе из Зенита. Я провел девять невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт.

Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти 9 лет. Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал, и которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед.

Прощание — это не конец, наоборот, это начало нового приключения, — объявил Данни.

33-летний португалец провел в петербургской команде девять лет, а в российском чемпионате — 12. В далеком 2005 году спортсмен стал игроком московского «Динамо» и провел за столичный клуб четыре сезона, в течение которых сыграл в 113 матчах и забил 21 мяч.

После завоевания «Зенитом» Кубка УЕФА летом перебрался из Москвы в Санкт-Петербург за €30 млн. На тот момент это был самый дорогой внутренний трансфер в Российской футбольной премьер-лиге.

В дебютном матче за «Зенит» в Суперкубке УЕФА Данни зарекомендовал себя наилучшим образом, забив победный мяч на 59-й минуте встречи.

Всего в «Зените» португалец провел 257 матчей и стал автором 68 голов. В составе петербуржцев Данни стал трехкратным чемпионом страны, дважды выиграл Кубок и Суперкубок России, а также Суперкубок УЕФА.

Последние годы в клубе сложились для капитана не лучшим образом. Еще летом 2015-го в межсезонье, когда подошел к концу его контракт с клубом, Данни заинтересовался переходом в «Бешикташ», и на специально собранной пресс-конференции заявил, что не смог договориться о продлении контракта.

Однако неделю спустя клуб объявил, что стороны пришли к консенсусу, и Данни подписал новый контракт на два года, который истек этим утром.

Сезон-2016/17 у португальца не сложился. Еще в конце прошлого чемпионата Данни получил тяжелую травму в матче со «Спартаком». Врачи диагностировали ему разрыв крестообразных связок правого колена. Футболист вышел на поле впервые после повреждения ровно девять месяцев спустя и провел 30 минут в товарищеском матче против китайского клуба «Чанчунь Ятай». Весеннюю часть РФПЛ Данни провел на поле с привычной капитанской повязкой на руке. За это время он сыграл в 14 матчах, включая два поединка в рамках Лиги Европы, и забил четыре мяча.

Данни стал уже вторым ветераном «Зенита», который покинул команду в этом году.

Бельгийский защитник Николас Ломбертс 24 марта подписал контракт с родным «Остенде», и в последнем домашнем матче «Зенита» в чемпионате страны болельщики устроили футболисту торжественные проводы. Фанаты также вручили ему памятный подарок, который представляет из себя футболку, сшитую из фрагментов всех комплектов формы за все время выступления бельгийца в команде.

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал «Газете.Ru» уход Данни из клуба.

«Безусловно, Данни — знаковый футболист для «Зенита». Он приносил клубу много пользы, и результаты с титулами — тому подтверждение.

Надо подстраиваться под те условия, которые есть сейчас, — сказал Лепехин.

После завершения национального чемпионата «Зенит» начал кардинальные реформы. Экс-глава клуба Сергей Фурсенко был назначен президентом организации, а бывший спортивный директор клуба Константин Сарсания также вернулся в Санкт-Петербург на старую должность. В воскресенье, 4 июля, стало известно, что 32-летний эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа принял решение не продлевать контракт с «Ростовом» из-за ухода из команды вице-президента — тренера Курбана Бердыева, и в качестве свободного агента перешел в петербургский клуб.

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