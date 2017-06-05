СМИ: Победитель Лиги чемпионов голландец Снейдер может перейти в «Зенит»

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В воскресенье Снейдер повторил рекорд Эдвина ван дер Сара по количеству матчей за сборную Нидерландов (130), сыграв в товарищеском матче против команды Кот-д’Ивуара.

В прошедшем сезоне голландец провел 33 матча за «Галатасарай», в которых забил пять мячей и сделал 17 результативных передач. Снейдер становился чемпионом Италии (2010) и победителем Лиги чемпионов в составе итальянского «Интера» (2010), чемпионом Испании в составе мадридского «Реала» (2008), чемпионом Голландии в составе амстердамского «Аякса» (2005, 2004), двукратным чемпионом Турции в составе «Галатасарая» (2013, 2015).