СМИ: Победитель Лиги чемпионов голландец Снейдер может перейти в «Зенит»
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Новый главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини заинтересован в приобретении 32-летнего голландского полузащитника «Галатасарая» Уэсли Снейдера. Об этом сообщает турецкое издание Marmaragazetesi.com.
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В воскресенье Снейдер повторил рекорд Эдвина ван дер Сара по количеству матчей за сборную Нидерландов (130), сыграв в товарищеском матче против команды Кот-д’Ивуара.
В прошедшем сезоне голландец провел 33 матча за «Галатасарай», в которых забил пять мячей и сделал 17 результативных передач. Снейдер становился чемпионом Италии (2010) и победителем Лиги чемпионов в составе итальянского «Интера» (2010), чемпионом Испании в составе мадридского «Реала» (2008), чемпионом Голландии в составе амстердамского «Аякса» (2005, 2004), двукратным чемпионом Турции в составе «Галатасарая» (2013, 2015).
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