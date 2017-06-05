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5 июня 2017, 10:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Тосно» подписал контракт с Шаховым

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Как стало известно «Чемпионату», «Тосно» подписал контракт с 26-летним защитником Виталием Шаховым.

Соглашение с игроком рассчитано на два года.

Сезон-2016/17 Шахов провёл в воронежском «Факеле». В его составе центральный защитник сыграл 31 матч (29 в основном составе), забил 4 гола. В зимнее трансферное окно футболист был близок к переходу в пермский «Амкар», однако сделка не состоялась.

На протяжении карьеры защитник также играл за «Кубань» и армавирское «Торпедо», новороссийский «Черноморец» и «Томь».

Тосно
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