Данни объявил об уходе из «Зенита»
Полузащитник «Зенита» Данни объявил об уходе из клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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«С глубокой грустью я вынужден сообщить о своем уходе из Зенита.
Я провел 9 невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт. Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в
Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти 9 лет. Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал и которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед.
Прощание — это не конец, наоборот, это начало нового приключения, — написал Данни в инстаграме.
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