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РОССИЙСКИЙ РЫНОК

СЛЕДУЮЩИЙ — ТЕРЕНТЬЕВ?

Первый новичок питерцев в летнее трансферное окно — полузащитник Кристиан Нобоа. 32-летний эквадорец, у которого по окончании сезона закончился контракт с «Ростовом», в пятницу прилетел в Россию и вчера заключил трехлетний контракт с «Зенитом».

Хавбек мог отправиться в Петербург как прошлым летом, так и зимой. Но в феврале этого года сине-бело-голубые и дончане не согласовали как сумму трансфера футболиста, так и его возможный обмен на Павла Могилевца. Однако с третьей попытки южноамериканец до Северной столицы добрался. Напомним, что в РФПЛ-2016/17 Нобоа провел 26 матчей и забил 2 гола.

Одна из целей, о которых представители «Зенита» уже говорили, — укрепление российского костяка за счет своих воспитанников, которые выступают в других клубах. По информации «СЭ», клуб проявляет интерес к форварду «Рубина» Максиму Канунникову. 25-летний нападающий, уроженец Нижнего Тагила, получал футбольное образование в Петербурге, затем выступал в «Томи», «Амкаре», откуда переехал в Казань. Его контракт, по данным transfermarkt.de, действует до конца следующего чемпионата. Вероятность трансфера в «Зенит» наши источники оценивают как достаточно высокую. К тому же весьма вероятны переходы в «Рубин» ростовчан Полоза и Азмуна, плюс есть Жонатас — в этой обойме Канунников может оказаться лишним. В прошлом сезоне Максим в 22 матчах чемпионата забил 7 голов. В составе сборной России форвард провел 11 встреч.

Серьезный интерес сине-бело-голубые проявляют и к крайнему защитнику «Ростова» Денису Терентьеву — не исключено, что он будет подписан уже на этой неделе. Футболист, выступающий на позиции правого защитника, в прошлом сезоне провел 24 матча в РФПЛ.

Кроме того, в Петербурге внимательно следят и за прогрессом молодого полузащитника «Уфы» Ивана Облякова — 18-летний игрок на правах свободного агента подписал договор с башкирским клубом, в составе которого в прошлом сезоне провел 20 матчей в премьер-лиге и забил один мяч.

При этом, по нашим данным, почти нет шансов на возвращение в «Зенит» Игоря Денисова. Это могло бы стать красивым завершением карьеры хавбека, но он подписал контракт с «Локомотивом» на год, а в планы Манчини пока не входит. Как, кстати, и другой полузащитник с питерской пропиской — принадлежащий «Динамо» Алексей Ионов.

ИНОСТРАННЫЙ РЫНОК

ЗА БЕЛОТТИ ПРОСИЛИ 70 МИЛЛИОНОВ ЕВРО

Сам Манчини, побывав в Москве, получил от клуба диски с матчами команды, которые просматривает в Италии. В Россию итальянец вернется 13 июня, а 15-го начнется сбор сине-бело-голубых в Австрии.

Между тем в Петербург сватали множество футболистов, хорошо известных на Апеннинах: защитников Иццо из «Дженоа», Мурильо и Раноккиа из «Интера», Конти из «Аталанты», хавбеков Паредеса из «Ромы» и Брозовича из «Интера», форвардов Балотелли из «Ниццы» и Белотти из «Торино». Как стало известно «СЭ», агенты игроков действительно проявляют серьезный интерес к трудоустройству ряда своих клиентов в «Зените». Рынок реагирует на якобы астрономический трансферный бюджет. Из перечисленных кандидатур интересен, конечно, Белотти — отступные форварда в контракте с «Торино» составляют 100 миллионов евро. Впрочем, в переговорах с рядом команд, в числе которых и «Зенит», названа сумма скромнее — 70 миллионов.

Даже за игрока, который в чемпионате Италии-2016/17 забил 26 голов, цена все же невероятная — питерцы не стали вступать в серьезные контакты. Не рассматривает «Зенит» и кандидатуру Марио Балотелли, которого активно предлагают на европейском рынке.

О чем можно говорить точно, так это о позициях, которые планируют усилить в Петербурге, работая на итальянском рынке, — центральные защитник и хавбек. При этом можно с большой долей уверенности говорить, что в летнее трансферное окно клуб попытается трудоустроить полузащитника Эрнани — прошлой зимой футболист приобретен, по оценкам transfermarkt.de, за 8 миллионов евро.