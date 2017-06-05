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5 июня 2017, 0:19 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Нобоа: От приглашения такого клуба, как «Зенит», невозможно отказаться

Новичок «Зенита» полузащитник Кристиан Нобоа прокомментировал свой переход в клуб из Санкт-Петербурга.

Новичок Зенита полузащитник <span class=error>Кристиан</span> <span class=error>Нобоа</span> прокомментировал свой переход в клуб из <nobr>Санкт-Петербурга.</nobr> Увеличить
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Соглашение с 32-летним эквадорским футболистом рассчитано на три года. К «Зениту» бывший хавбек «Ростова» присоединился в качестве свободного агента.

«Я невероятно счастлив и рад оказаться в такой команде и таком великолепном городе. «Зенит» — это топ-клуб, и я очень горд, что буду теперь за него выступать.

На самом деле разговоры шли ещё год назад. Сейчас они возобновились, Константин Сарсания пригласил меня в Петербург полтора дня назад. Мы очень быстро обо всём договорились.

От приглашения такого клуба, как «Зенит», переезда в такой красивый город, как Санкт-Петербург, невозможно отказаться. Повторюсь, «Зенит» — это суперклуб, и я очень рад теперь стать его частью.

То, что «Зенит» возглавил Манчини, стало для меня дополнительным стимулом. Это топ-тренер. Он выигрывал чемпионаты Англии и Италии, это сложнейшие лиги мира. Я уверен, что вместе с Манчини мы завоюем много трофеев.

12—13 июня я прилетаю в Петербург, 14-го прохожу медосмотр, а на следующий день улетаю вместе с командой на сбор, — заявил Нобоа в интервью официальному сайту «Зенита».

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