Нобоа: От приглашения такого клуба, как «Зенит», невозможно отказаться
Новичок «Зенита» полузащитник Кристиан Нобоа прокомментировал свой переход в клуб из
Санкт-Петербурга.
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Видимо, что-то случилось...
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Соглашение с 32-летним эквадорским футболистом рассчитано на три года. К «Зениту» бывший хавбек «Ростова» присоединился в качестве свободного агента.
«Я невероятно счастлив и рад оказаться в такой команде и таком великолепном городе. «Зенит» — это
На самом деле разговоры шли ещё год назад. Сейчас они возобновились, Константин Сарсания пригласил меня в Петербург полтора дня назад. Мы очень быстро обо всём договорились.
От приглашения такого клуба, как «Зенит», переезда в такой красивый город, как
То, что «Зенит» возглавил Манчини, стало для меня дополнительным стимулом. Это
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