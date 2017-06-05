Данни: Буду скучать, Санкт-Петербург
Полузащитник «Зенита» Данни на своей странице в Инстаграме написал, что будет скучать по
Санкт-Петербургу.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Возможно, 33-летний португалец намекнул, что покидает команду.
Действующий контракт Данни с «Зенитом» истекает 30 июня. Португалец перешел в «Зенит» летом 2008 года из «Динамо». На его счету 256 матчей за
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter