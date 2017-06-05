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5 июня 2017, 0:17 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Данни: Буду скучать, Санкт-Петербург

Полузащитник «Зенита» Данни на своей странице в Инстаграме написал, что будет скучать по Санкт-Петербургу.

Полузащитник Зенита <span class=error>Данни</span> на своей странице в Инстаграме написал что будет скучать по <nobr>Санкт-Петербургу.</nobr> Увеличить
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Возможно, 33-летний португалец намекнул, что покидает команду.

Действующий контракт Данни с «Зенитом» истекает 30 июня. Португалец перешел в «Зенит» летом 2008 года из «Динамо». На его счету 256 матчей за сине-бело-голубых, 68 голов и 76 результативных передач.

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