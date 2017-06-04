Оставит ли «Локо» Семина в роли тренера?

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СНАЧАЛА ИТОГИ СЕЗОНА, ПОТОМ ТРЕНЕР

Как уже заявил в разговоре с корреспондентом «СЭ» глава совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков, «вначале клуб должен обсудить итоги спортивного сезона. Пока никаких вопросов, связанных с заменой тренера, не рассматривается».

Контракт с главным тренером Юрием Семиным закончился после завершения чемпионата России, в котором команда заняла восьмое место, выиграв при этом Кубок страны. Сам Семин не раз заявлял о том, что продление договора является вопросом решенным. Но представители руководства клуба — ни Мещеряков, ни президент «Локо» Илья Геркус эту информацию не подтверждали. Ситуация, когда работник говорит, что остается, а работодатель на это не реагирует, выглядит необычно.

По нашей информации, соглашение с Семиным согласно его условиям действительно должно быть продлено. Команда вышла в еврокубки, и тренер имеет право настаивать на выполнении одного из пунктов договора, что он, собственно, и делает.

ПОЧЕМУ МОЛЧИТ КЛУБ?

По моим данным, Семин при любом развитии событий в «Локомотиве» останется — вопрос только, в каком качестве. Нет сомнений, что пауза в решении главного вопроса связана именно с фигурой тренера.

Финансовый аспект не настолько острый. В мае глава совета директоров РЖД Аркадий Дворкович заявил, что «с нашей стороны будет полная поддержка, чтобы сохранить стабильность в финансовом плане». Стабильность эта равна шести миллиардам рублей доходной части бюджета. Большие деньги, по этому показателю «Локо» входит в топ-5 в РФПЛ.

Почему до сих пор не объявлено о новом контракте с главным тренером и почему клуб не комментирует информацию о том, что команду могут возглавить украинец Виктор Скрипник и немец Хайко Фогель?

Потому что по главному тренеру нет решения. Очевидно, высшее руководство «Локо» рассматривает варианты и помимо Семина, исходя из стратегических задач.

Какие именно? Вот слова Дворковича из интервью «СЭ» в июле прошлого года, когда уже стало понятно, что прежняя команда управленцев во главе с Ольгой Смородской покидает «Локомотив»:

— Приоритетами клуба должно быть возвращение болельщиков на трибуны и становление детской школы, подготовка молодых футболистов для дальнейшей игры в профессиональном клубе. Это самое главное. Решение турнирных задач придет, если будет выстроена система: от детского футбола, селекции в подготовке молодых футболистов до главной команды. Тогда и предстоит решать турнирные задачи. Понятно, что «Локомотив» не должен опускаться ниже определенного уровня, не должен плестись в хвосте, но не должно и быть цели немедленно все выиграть. Нужно выстроить систему для создания успешного клуба на долгосрочную перспективу, а не на один сезон.

Очевидно, что в будущем железнодорожники должны делать ставку на футболистов, подготовленных в клубе. Не так давно переподписаны соглашения с Бариновым, Галаджаном и Антоном Миранчуком. Есть вероятность, что в ближайшее время «Локо» сумеет достичь договоренности о новом контракте с Алексеем Миранчуком. В новом сезоне в турнире второго дивизионе будет выступать «Локомотив-Казанка» — вторая команда красно-зеленых.

В основном же составе весьма вероятны перемены — закончились договоры с Майконом и Михаликом, и «Локо», по моей информации, не готов их продлевать. Неясна пока судьба Фарфана и Ари — обоим за 30 лет.

По данным transfermarkt.de, у железнодорожников вторая по среднему возрасту команда в РФПЛ, а по цене состава, согласно тому же источнику — пятая. При этом результаты трех последних сезонов (7-е, 6-е и 8-е места) позволяют сделать вывод — перспективы при нынешнем составе сомнительны.

В сезоне-2016/17 одержано лишь две победы над лидерами лиги — ЦСКА и «Краснодаром», в целом ожидания в плане качества и зрелищности футбола не оправдались.

Очевидно, что коллектив необходимо омолаживать. Насколько мне известно, руководство «Локо» рассматривает в качестве модели «Спартак"-1996 и «Зенит"-2002−03, свой же вариант-2004 — то есть команды, в которых серьезная ставка делалась на молодых футболистов.

Готов ли к такому сценарию Семин, возглавлявший, к слову, «Локомотив» в золотом сезоне-2004, и какие есть варианты развития событий?

ВАРИАНТ 1. СЕМИН — НА СВОЕМ МЕСТЕ

Контракт тренера действительно содержит опцию продления при выполнении задачи выхода в еврокубки. У легенды клуба есть достаточная, пусть и не абсолютная, поддержка в структурах РЖД и, несмотря на провал в чемпионате, тренер вполне может сохранить свой пост. В этом случае вероятен сценарий, при котором в клубе останутся Михалик, Майкон и Ари.

ВАРИАНТ 2. ЗАМЕНА НА ФОГЕЛЯ

Главный альтернативный кандидат — 41-летний немец. Он известен по работе в «Базеле», с которым трижды выиграл чемпионат Швейцарии и дважды — Кубок этой страны. До конца сезона-2016/17 Фогель работал тренером молодежного состава мюнхенской «Баварии». С ним уже проведены переговоры. В том случае, если Хайко возглавит «Локо», вторым тренером может быть назначен Денис Бушуев, игравший ранее в молодежной сборной России и имеющий опыт работы в структуре «Мюнхен-1860».

Приход нового рулевого станет подтверждением того, что менеджмент клуба не совпадает во взглядах на развитие «Локо» с Семиным и не вполне уверен в его способности выдержать нагрузку предстоящего насыщенного сезона.

В пользу этого варианта развития событий говорит то, что кандидатуру Семина рассматривали в «Крыльях» — этого в Самаре не отрицают. Лоббировать Юрия Павловича, как говорят, мог Виктор Панченко, знакомый с тренером по сотрудничеству в «Мордовии». Но в итоге волжане выбрали Андрея Тихонова.

ВАРИАНТ 3. ПАЛЫЧ ОСТАНЕТСЯ, НО…

Цена решения очень высока. Семин имеет аппаратный вес, является авторитетом для болельщиков и результатом в Кубке (по ходу турнира были обыграны «Химки», «Крылья», «Тосно», «Уфа» и «Урал») отчасти нивелировал неудачу в чемпионате. Переподписание 70-летнего специалиста — очень простое решение. Победа во втором по значимости национальном турнире, риск испортить отношения с болельщиками — все вроде бы говорит за новый договор.

Но то, что заседание совета директоров станет событием нерядовым, подчеркивает и вероятное участие в нем бизнесмена Андрея Бокарева, представляющего структуры, помогающие «Локо» — он станет одной из ключевых персон при принятии решения. А его позиция пока неизвестна.

Как стало известно «СЭ», возможен промежуточный вариант — контракт с тренером будет продлен, но с условием обязательного выполнения турнирных задач. В том числе — и в первой части нового сезона.