СМИ: «Фенербахче» интересуется футболистом «Рубина» Сонгом
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» может приобрести камерунского полузащитника казанского «Рубина» Алекса Сонга. Об этом сообщает турецкий портал Sporun Dibi.
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Ранее сообщалось, что Сонгом интересуется французский «Марсель», но клуб не готов платить игроку такую зарплату, как в «Рубине». По информации СМИ, в Казани камерунец зарабатывает около €4 млн в год. «Фенербахче» готов предложить футболисту контракт на такую сумму.
Сонг перешел в «Рубин» летом 2016 года на правах свободного агента. До приезда в Россию камерунец выступал за такие клубы, как «Барселона» и лондонский «Арсенал». В прошедшем сезоне 29-летний полузащитник провел 16 матчей в составе казанской команды и отдал три голевые передачи.
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