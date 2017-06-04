Лучший бомбардир чемпионата Италии отказался от перехода в «Зенит»

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Джеко сообщил руководству римского клуба, что летом не планирует менять команду. В «Зенит» Джеко переходить не будет — он отказался от ведения переговоров с российским клубом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Инициатором приглашения Джеко в «Зенит» выступил Роберто Манчини, который работал с Джеко в «Манчестер Сити». В минувшем сезоне босниец стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 29 голов.

Помимо Джеко, «Зенит» также претендует на итальянских нападающих Андреа Белотти, Маноло Габбьядини и Марио Балотелли.

В пятницу, 2 июня, Corriere dello Sport сообщила, что Манчини попросил руководство «Зенита» приобрести форварда сборной Италии Белотти. Сумма отступных, указанная в его контракте с «Торино», составляет €100 млн.

В случае, если приобрести Белотти не удастся, Манчини намерен сосредоточиться на переговорах с Габбьядини, который играет за «Саутгемптон», и форвардом «Ниццы» Марио Балотелли. Балотелли может также оказаться в «Спартаке» — представители форварда сами предложили московскому клубу заключить контракт с бывшим форвардом сборной Италии. Балотелли по окончании сезона стал свободным агентом и может достаться следующему клубу бесплатно.