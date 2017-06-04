Неисправимый жгун. Нужен ли Балотелли «Спартаку»?
Красно-белым предложили подписать Марио Балотелли. Способен ли Массимо Каррера укротить «дикого» нападающего?
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Может показаться, что Балотелли уже ветеран. Ведь его имя так давно на слуху… «Интер», «Манчестер Сити», «Милан». Сборная Италии. Везде он был в эпицентре внимания. Забивал важные, умопомрачительно красивые мячи. Выигрывал с «Интером» серию А и Лигу чемпионов. Становился чемпионом Англии с «Манчестер Сити». Выводил «Скуадру адзурру» в финал Euro-2012, дублем ставя на колени немцев….
То, как он отпраздновал второй гол в ворота Нойера, вошло в историю футбола навсегда. Сняв майку, Марио напряг мускулы и застыл словно античная статуя. В тот миг он был футбольным богом.
Но все это было так давно!
Потом он мучился в «Ливерпуле». Еще раз надевал форму «Милана». Только теперь скандалы полностью затмевали игру. Не давали феноменальному таланту пробиться сквозь фантастически сложный характер. Новости о форварде приходили исключительно негативные. И потому сложилось ощущение, что лучшие годы Балотелли давно позади.
Прошлым летом он стал игроком «Ниццы». Известие о переезде Супер Марио во Францию воспринималась подавляющим большинство именно так: мол, «звезданутый» форвард отправляется на Лазурный берег от безысходности. Доигрывать. Прожигать жизнь.
Но ведь Балотелли всего 26! Для сравнения Роман Широков в этом возрасте еще не дебютировал в сборной России и
К тому же статистика Марио в «Ницце» весьма хороша. 28 матчей — 17 голов! Лучшие показатели в команде. В чемпионате его точные удары принесли
Но после новогодней паузы все снова разладилось….
У Балотелли топовый агент — Мино Райола. Он умеет выбивать для своих клиентов лучшие условия. Ибрагимович, Погба, Мхитарян, Лукаку, Доннарумма — все эти звезды доверили свои дела Райоле и чувствуют себя в «шоколаде».
Но Балотелли не спасает даже такая «крыша». Более того даже сам Райола по ходу минувшего сезона в сердцах сказал: «Марио нужно оторвать язык».
А Вентура с грустью в голосе произнес: «Пока я не вижу позитивных изменений».
Произошло это после очередного удаления нападающего. Всего за год их было три. Плюс девять желтых карточек. В основном — за споры с арбитрами. Однажды Марио так разошелся, что просто обматерил судью. За что получил дисквалификацию.
Испытывал он явные проблемы и с возвращением в оборону. Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр давал ему время на адаптацию, искал подход, но получалось так себе.
Он снова «чудил» на поле. Например, прибегал после стартового свистка к скамейке запасных и жаловался, что шнурки на бутсах затянуты слишком туго. Пока ему «оказывали» помощь, команда оставалась в меньшинстве.
Параллельно Балотелли стал трепаться в соцсетях о прошлом:
«Адриано Галлиани хотел видеть меня в “Милане”, но ведь был еще Берлускони… Без комментариев».
«В “Ливерпуле” была отличная команда, чудесные болельщики. Но вот сам город…».
В итоге даже серия удачных матчей в конце сезона, когда «весеннее обострение» сошло на нет, не убедило «Ниццу» оставить Балотелли у себя. Клуб, сенсационно ставший по итогам сезона третьим в чемпионате Франции и получивший путевку в Лигу чемпионов, не продлевает с Марио контракт.
30 июня он стал свободным агентом.
Его стоимость как игрока
Теперь его услуги «предлагают». Надо понимать, почти всем подряд. В том числе «Спартаку».
Плюсы возможного подписания для
Риски, конечно, тоже велики.
Но знаете, с учетом того, как резко Массимо Каррера улучшил атмосферу в «Спартаке», когда стал главным тренером, в успех этой авантюры хочется верить. По крайней мере, это будет безумно интересно!
К тому же с Каррерой Марио знаком по сборной Италии времен Конте. И раз уж другой старый друг Роберто Манчини не зовет в
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