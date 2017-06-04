Неисправимый жгун. Нужен ли Балотелли «Спартаку»?

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Может показаться, что Балотелли уже ветеран. Ведь его имя так давно на слуху… «Интер», «Манчестер Сити», «Милан». Сборная Италии. Везде он был в эпицентре внимания. Забивал важные, умопомрачительно красивые мячи. Выигрывал с «Интером» серию А и Лигу чемпионов. Становился чемпионом Англии с «Манчестер Сити». Выводил «Скуадру адзурру» в финал Euro-2012, дублем ставя на колени немцев….

То, как он отпраздновал второй гол в ворота Нойера, вошло в историю футбола навсегда. Сняв майку, Марио напряг мускулы и застыл словно античная статуя. В тот миг он был футбольным богом.

Но все это было так давно!

Потом он мучился в «Ливерпуле». Еще раз надевал форму «Милана». Только теперь скандалы полностью затмевали игру. Не давали феноменальному таланту пробиться сквозь фантастически сложный характер. Новости о форварде приходили исключительно негативные. И потому сложилось ощущение, что лучшие годы Балотелли давно позади.

Прошлым летом он стал игроком «Ниццы». Известие о переезде Супер Марио во Францию воспринималась подавляющим большинство именно так: мол, «звезданутый» форвард отправляется на Лазурный берег от безысходности. Доигрывать. Прожигать жизнь.

Но ведь Балотелли всего 26! Для сравнения Роман Широков в этом возрасте еще не дебютировал в сборной России и только-только обратил на себя внимание игрой за «Химки» после выступлений за «Истру» в любительской лиге.

К тому же статистика Марио в «Ницце» весьма хороша. 28 матчей — 17 голов! Лучшие показатели в команде. В чемпионате его точные удары принесли красно-черным очки в восьми турах. Поначалу он не только забивал голы, но и старался вести себя предельно корректно. Приезжал на тренировки в строгом костюме, не задирал партнеров по команде, не делал дурацких заявлений в интервью. И даже главный тренер сборной Италии Джампьетро Вентура не исключил, что вернет Марио в команду, если после личной беседы убедится в улучшении морального облика форварда.

Но после новогодней паузы все снова разладилось….

У Балотелли топовый агент — Мино Райола. Он умеет выбивать для своих клиентов лучшие условия. Ибрагимович, Погба, Мхитарян, Лукаку, Доннарумма — все эти звезды доверили свои дела Райоле и чувствуют себя в «шоколаде».

Но Балотелли не спасает даже такая «крыша». Более того даже сам Райола по ходу минувшего сезона в сердцах сказал: «Марио нужно оторвать язык».

А Вентура с грустью в голосе произнес: «Пока я не вижу позитивных изменений».

Произошло это после очередного удаления нападающего. Всего за год их было три. Плюс девять желтых карточек. В основном — за споры с арбитрами. Однажды Марио так разошелся, что просто обматерил судью. За что получил дисквалификацию.

Испытывал он явные проблемы и с возвращением в оборону. Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр давал ему время на адаптацию, искал подход, но получалось так себе.

Он снова «чудил» на поле. Например, прибегал после стартового свистка к скамейке запасных и жаловался, что шнурки на бутсах затянуты слишком туго. Пока ему «оказывали» помощь, команда оставалась в меньшинстве.

Параллельно Балотелли стал трепаться в соцсетях о прошлом:

«Адриано Галлиани хотел видеть меня в “Милане”, но ведь был еще Берлускони… Без комментариев».

«В “Ливерпуле” была отличная команда, чудесные болельщики. Но вот сам город…».

В итоге даже серия удачных матчей в конце сезона, когда «весеннее обострение» сошло на нет, не убедило «Ниццу» оставить Балотелли у себя. Клуб, сенсационно ставший по итогам сезона третьим в чемпионате Франции и получивший путевку в Лигу чемпионов, не продлевает с Марио контракт.

30 июня он стал свободным агентом.

Его стоимость как игрока по-прежнему высоко оценивается порталом transfermarkt — в 15 миллионов евро. А человеческие качества вызывают столько вопросов, что никто не торопится брать его даже бесплатно. Особенно с учетом запросов по зарплате. В частности, если верить L'Equipe, за год «Ницца» заплатила ему больше четырех миллионов евро… И с трудом верится, что сегодня найдется клуб, который согласится платить ему такие деньги.

Теперь его услуги «предлагают». Надо понимать, почти всем подряд. В том числе «Спартаку».

Плюсы возможного подписания для красно-белых очевидны. Они получат потрясающую рекламу своего бренда на мировом рынке перед стартом в Лиге чемпионов. Заработают на продаже атрибутики в России. И, что самое главное, в команде появится нападающий мирового уровня.

Риски, конечно, тоже велики.

Но знаете, с учетом того, как резко Массимо Каррера улучшил атмосферу в «Спартаке», когда стал главным тренером, в успех этой авантюры хочется верить. По крайней мере, это будет безумно интересно!