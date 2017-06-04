Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29974066/
4 июня 2017, 14:42 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

В «Ростов» могут перейти Песьяков и Паршивлюк

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

По информации «СЭ», «Ростов» в летнее трансферное окно может пополнить большая группа футболистов.

По информации СЭ Ростов в летнее трансферное окно может пополнить большая группа футболистов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Многое будет зависеть от того, кто в итоге покинет команду и перейдет в «Рубин». По предварительной информации, в Казань могут переехать Александр Ерохин, Дмитрий Полоз, Сердар Азмун, Кристиан Нобоа и Сесар Навас.

«Ростов» проявляет интерес к большой группе футболистов: вратарю Сергею Песьякову («Спартак»), защитнику Сергею Паршивлюку («Анжи»), Ярославу Яху («Заглембе», Польша), Мачею Вилаушу («Лех», Польша), полузащитнику Вячеславу Подберезкину («Краснодар»).

Что касается фигуры главного тренера, то решение вопроса отложено на начало следующей недели. Есть вариант, при котором тренировать команду будет дуэт Сергей Балахнин — Дмитрий Кириченко. Кандидатура последнего, по некоторым данным, имеет поддержку со стороны бизнесмена Ивана Саввиди, который может вернуться к более активной роли в работе клуба, и менеджмента «Ростова».

Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Из ЦСКА ушли три игрока

Перемены в "Спартаке"

Халк наигрался в Китае