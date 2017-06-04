Футболист «Спартака-2» Мелкадзе перешел в «Тосно» на правах аренды
МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Тосно» арендовал на сезон-2017/18 нападающего московского «Спартака-2» Георгия Мелкадзе. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Какая-то определенность с новыми футболистами уже есть, но пока не у всех подписаны контракты. Планируем взять человек
Мелкадзе является воспитанником «Спартака» и с 2014 года выступает за вторую команду
По итогам сезона-2016/17 клуб «Тосно» (Ленинградская область) вышел в Российскую футбольную
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter