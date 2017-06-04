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4 июня 2017, 13:55 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Спартака-2» Мелкадзе перешел в «Тосно» на правах аренды

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Тосно» арендовал на сезон-2017/18 нападающего московского «Спартака-2» Георгия Мелкадзе. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

В прошедшем сезоне 20-летний нападающий сыграл за московский клуб 26 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги в которых забил 11 голов. Увеличить
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«Какая-то определенность с новыми футболистами уже есть, но пока не у всех подписаны контракты. Планируем взять человек шесть-семь. Могу сказать, что Мелкадзе подписал с нами договор на один год с 4 июня, он перешел в аренду. Также подписали Аслана Дудиева», — сказал Матюшенко.

Мелкадзе является воспитанником «Спартака» и с 2014 года выступает за вторую команду красно-белых. В прошедшем сезоне 20-летний нападающий сыграл за «Спартак-2» 26 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги, в которых забил 11 голов. За первую команду он провел одну встречу Кубка России, матч Лиги Европы, а также неоднократно попадал в заявку на игру.

По итогам сезона-2016/17 клуб «Тосно» (Ленинградская область) вышел в Российскую футбольную премьер-лигу, заняв вторую строчку в первенстве Футбольной национальной лиги.

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