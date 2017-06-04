Кавенаги: Федун все ещё президент «Спартака»?! Передавайте ему пламенный привет!
Бывший нападающий московского «Спартака» Фернандо Кавенаги в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Матвеевым вспомнил годы выступлений за
красно-белых и поздравил президента «Спартака» Леонида Федуна с чемпионством.
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Видимо, что-то случилось...
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«Конечно, в России я не показал все, на что способен… Зато помните гол с центра поля?! Такой десяти стоит… Я забивал редко, зато как круто!
Честно, я очень рад за «Спартак»! на что способен… Зато помните гол с центра поля?! Да? Тогда передавайте ему пламенный привет! Он, как никто, заслужил чемпионство. Дай Бог, в следующем году «Спартак» успешно выступит в Лиге чемпионов! Дойдёт до финала, скажем! Я точно буду болеть за
У меня даже до сих пор есть татуировка с Красной площадью! Вот приеду работать
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