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4 июня 2017, 15:26 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кавенаги: Федун все ещё президент «Спартака»?! Передавайте ему пламенный привет!

Бывший нападающий московского «Спартака» Фернандо Кавенаги в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Матвеевым вспомнил годы выступлений за красно-белых и поздравил президента «Спартака» Леонида Федуна с чемпионством.

Бывший нападающий московского Спартака <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Кавенаги</span> в беседе с корреспондентом Чемпионата Антоном <span class=error>Матвеевым</span> вспомнил годы выступлений за <nobr>красно-белых</nobr> и поздравил президента Спартака Леонида <span class=error>Федуна</span> с <span class=error>чемпионством</span>. Увеличить
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«Конечно, в России я не показал все, на что способен… Зато помните гол с центра поля?! Такой десяти стоит… Я забивал редко, зато как круто!

Честно, я очень рад за «Спартак»! на что способен… Зато помните гол с центра поля?! Да? Тогда передавайте ему пламенный привет! Он, как никто, заслужил чемпионство. Дай Бог, в следующем году «Спартак» успешно выступит в Лиге чемпионов! Дойдёт до финала, скажем! Я точно буду болеть за красно-белых, «Спартак» всегда останется для меня особым клубом.

У меня даже до сих пор есть татуировка с Красной площадью! Вот приеду работать ТВ-экспертом на чемпионат мира в Россию — всем ее покажу!, — сказал Кавенаги.

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