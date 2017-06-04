Кавенаги: Федун все ещё президент «Спартака»?! Передавайте ему пламенный привет!

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«Конечно, в России я не показал все, на что способен… Зато помните гол с центра поля?! Такой десяти стоит… Я забивал редко, зато как круто!

Честно, я очень рад за «Спартак»! на что способен… Зато помните гол с центра поля?! Да? Тогда передавайте ему пламенный привет! Он, как никто, заслужил чемпионство. Дай Бог, в следующем году «Спартак» успешно выступит в Лиге чемпионов! Дойдёт до финала, скажем! Я точно буду болеть за красно-белых, «Спартак» всегда останется для меня особым клубом.

У меня даже до сих пор есть татуировка с Красной площадью! Вот приеду работать ТВ-экспертом на чемпионат мира в Россию — всем ее покажу!, — сказал Кавенаги.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Кавенаги, работающий на финале ЛЧ: я так рад за Спартак, за Федуна! Привет ему! А ещё у меня тату с Красной площадью <a href="https://t.co/6O6difzeSR">pic.twitter.com/6O6difzeSR</a></p>— Anton Matveev (@AnemicRoyalty13) <a href="https://twitter.com/AnemicRoyalty13/status/871077164711632898">3 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>