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4 июня 2017, 12:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» готов заплатить € 45 млн «Интеру» за Брозовича и Мурильо

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

В связи с назначением Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита» итальянские СМИ сообщают об интересе клуба из Санкт-Петербурга к ряду игроков из Серии А, в том числе из «Интера», в котором наставник работал с 2004 по 2008 и с 2014 по 2016 годы.

В связи с назначением <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span> на пост главного тренера Зенита итальянские СМИ сообщают об интересе клуба из <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> к ряду игроков из Серии А в том числе из <span class=error>Интера</span> в котором наставник работал с 2004 по 2008 и с 2014 по 2016 годы. Увеличить
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По данным Tuttosport, «Зенит» готов заплатить за полузащитника Марсело Брозовича и защитника Джейсона Мурильо € 45 млн.

Согласно источнику, посредники уже начали работу по поиску варианта сделки, который бы устроил обе стороны. При этом «Интер» может не форсировать ситуацию и рассмотреть все предложения по этим игрокам, надеясь получить большую сумму.

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