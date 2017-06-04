«Зенит» готов заплатить € 45 млн «Интеру» за Брозовича и Мурильо

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По данным Tuttosport, «Зенит» готов заплатить за полузащитника Марсело Брозовича и защитника Джейсона Мурильо € 45 млн.

Согласно источнику, посредники уже начали работу по поиску варианта сделки, который бы устроил обе стороны. При этом «Интер» может не форсировать ситуацию и рассмотреть все предложения по этим игрокам, надеясь получить большую сумму.