«Зенит» готов заплатить € 45 млн «Интеру» за Брозовича и Мурильо
В связи с назначением Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита» итальянские СМИ сообщают об интересе клуба из
Санкт-Петербурга к ряду игроков из Серии А, в том числе из «Интера», в котором наставник работал с 2004 по 2008 и с 2014 по 2016 годы.
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По данным Tuttosport, «Зенит» готов заплатить за полузащитника Марсело Брозовича и защитника Джейсона Мурильо € 45 млн.
Согласно источнику, посредники уже начали работу по поиску варианта сделки, который бы устроил обе стороны. При этом «Интер» может не форсировать ситуацию и рассмотреть все предложения по этим игрокам, надеясь получить большую сумму.
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