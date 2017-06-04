Фильцов, Форбс, Эзатолахи и еще 6 футболистов покинули «Анжи» по завершении сезона
МОСКВА, 4 июн —
Р-Спорт. Махачкалинский «Анжи» на своем официальном сайте объявил о расставании с девятью футболистами, в числе которых голкипер Александр Фильцов, полузащитник Саид Эзатолахи и нападающий Фелисио Браун Форбс.
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Как сообщается, Фильцов, Эзатолахи, Форбс и защитник Александр Жиров покинули махачкалинский клуб по истечении срока аренды и вернутся в свои клубы. Также «Анжи» расстался с пятью полузащитниками — Святославом Георгиевским, Асланом Дудиевым, Андреем Ляхом, Сергеем Каретником и Дмитрием Щербаком.
Как отмечается, махачкалинский клуб попытается сохранить в своем составе Аяза Гулиева и Филиппа Будковского, которые были арендованы у московского «Спартака» и донецкого «Шахтера» соответственно. У обоих игроков истек срок аренды, но руководство «Анжи» заинтересовано в продолжении сотрудничества с ними и ведет переговоры по данному поводу.
«Анжи» в минувшем сезоне финишировал на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 30 матчах 30 очков.
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