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4 июня 2017, 9:55 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Фильцов, Форбс, Эзатолахи и еще 6 футболистов покинули «Анжи» по завершении сезона

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт. Махачкалинский «Анжи» на своем официальном сайте объявил о расставании с девятью футболистами, в числе которых голкипер Александр Фильцов, полузащитник Саид Эзатолахи и нападающий Фелисио Браун Форбс.

<em>МОСКВА 4 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Махачкалинский <span class=error>Анжи</span> на своем официальном сайте объявил о расставании с девятью футболистами в числе которых голкипер Александр <span class=error>Фильцов</span> полузащитник <span class=error>Саид</span> Эзатолахи и нападающий <span class=error>Фелисио</span> <span class=error>Браун</span> <span class=error>Форбс</span>. Увеличить
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Как сообщается, Фильцов, Эзатолахи, Форбс и защитник Александр Жиров покинули махачкалинский клуб по истечении срока аренды и вернутся в свои клубы. Также «Анжи» расстался с пятью полузащитниками — Святославом Георгиевским, Асланом Дудиевым, Андреем Ляхом, Сергеем Каретником и Дмитрием Щербаком.

Как отмечается, махачкалинский клуб попытается сохранить в своем составе Аяза Гулиева и Филиппа Будковского, которые были арендованы у московского «Спартака» и донецкого «Шахтера» соответственно. У обоих игроков истек срок аренды, но руководство «Анжи» заинтересовано в продолжении сотрудничества с ними и ведет переговоры по данному поводу.

«Анжи» в минувшем сезоне финишировал на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 30 матчах 30 очков.

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МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт. Футболисты «Анжи» проведут два тренировочных сбора и шесть контрольных матчей в рамках подготовки к новому сезону чемпионата России, сообщается на официальном сайте махачкалинского клуба.
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