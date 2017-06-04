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4 июня 2017, 9:54 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Анжи» проведет 2 сбора и 6 контрольных матчей при подготовке к новому сезону

МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт. Футболисты «Анжи» проведут два тренировочных сбора и шесть контрольных матчей в рамках подготовки к новому сезону чемпионата России, сообщается на официальном сайте махачкалинского клуба.

Дагестанская команда выйдет из отпуска и начнет тренировки 7 июня. На протяжении девяти дней футболисты будут проводить первый сбор на запасном поле «Анжи-Арены» в Каспийске, 20 июня пройдут медосмотр в Москве, а 21 июня отправятся на второй сбор в словенский Чатеж-на-Сави, который завершится 6 июля.

На словенском сборе у «Анжи» запланировано шесть контрольных матчей, в числе возможных соперников называются румынские «Динамо» (Бухарест), ЧФР (Клуж) и «Астра», сербский «Чукарички» из Белграда, словацкая «Жилина» и сплитский «Хайдук» из Хорватии.

«Анжи» в минувшем сезоне финишировал на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 30 матчах 30 очков.

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