Кришито заявил, что не собирается продлевать контракт с «Зенитом»

«Я начну предсезонную подготовку с “Зенитом”, но нет никаких признаков, что мой контракт будет продлен, и я не собираюсь его продлевать. Я поговорил со своей семьей, и мы решили, что нам будет лучше вернуться в Италию. Мой сын скоро пойдет в начальную школу, и для нас важно, чтобы это произошло в Италии. Тем не менее, мой контракт с “Зенитом” заканчивается в 2018 году, так что посмотрим, что произойдет», — заявил Кришито.

Также защитник отметил, что одной из причин его желания покинуть «Зенит» является возможность играть за сборную страны. «Недавно я говорил с Джампьеро Вентурой (главным тренером сборной Италии) и он был очень честен со мной, дав понять, что пока я играю в России, мне будет очень тяжело попасть в состав сборной. Но сейчас главное не это, а то, что я хочу сделать свою семью счастливой. Мои дети хотят, чтоб я вернулся в Италию, они хотят видеть, как я играю в итальянском чемпионате», — добавил защитник.

«Мы обсуждали с «Зенитом» варианты продления в январе, но переговоры были остановлены из-за плохих результатов команды. А теперь я хочу получить предложение из Италии, а не продлевать контракт с «Зенитом», — поделился мыслями Кришито.