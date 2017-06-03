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3 июня 2017, 20:45 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Кришито заявил, что не собирается продлевать контракт с «Зенитом»

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Итальянский футболист санкт- петербургского «Зенита» Доменико Кришито сообщил о своем намерении не продлевать контракт с клубом. Слова спортсмена приводит итальянский портал Tuttomercatoweb.

Защитник отметил что одной из причин его желания покинуть клуб является возможность играть за сборную страны. Увеличить
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«Я начну предсезонную подготовку с “Зенитом”, но нет никаких признаков, что мой контракт будет продлен, и я не собираюсь его продлевать. Я поговорил со своей семьей, и мы решили, что нам будет лучше вернуться в Италию. Мой сын скоро пойдет в начальную школу, и для нас важно, чтобы это произошло в Италии. Тем не менее, мой контракт с “Зенитом” заканчивается в 2018 году, так что посмотрим, что произойдет», — заявил Кришито.

Также защитник отметил, что одной из причин его желания покинуть «Зенит» является возможность играть за сборную страны. «Недавно я говорил с Джампьеро Вентурой (главным тренером сборной Италии) и он был очень честен со мной, дав понять, что пока я играю в России, мне будет очень тяжело попасть в состав сборной. Но сейчас главное не это, а то, что я хочу сделать свою семью счастливой. Мои дети хотят, чтоб я вернулся в Италию, они хотят видеть, как я играю в итальянском чемпионате», — добавил защитник.

«Мы обсуждали с «Зенитом» варианты продления в январе, но переговоры были остановлены из-за плохих результатов команды. А теперь я хочу получить предложение из Италии, а не продлевать контракт с «Зенитом», — поделился мыслями Кришито.

Кришито перешел в «Зенит» в 2011 году из «Дженоа». В составе санкт-петербургской команды он дважды становился чемпионом России (2011/12, 2014/15), один раз выиграл Кубок России (2015/16) и дважды становился обладателем Суперкубка страны (2015, 2016). В прошедшем сезоне итальянец провел 33 матча во всех турнирах и забил пять мячей, отдав пять голевых передач.

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