Кришито заявил, что не собирается продлевать контракт с «Зенитом»
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Итальянский футболист санкт- петербургского «Зенита» Доменико Кришито сообщил о своем намерении не продлевать контракт с клубом. Слова спортсмена приводит итальянский портал Tuttomercatoweb.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я начну предсезонную подготовку с “Зенитом”, но нет никаких признаков, что мой контракт будет продлен, и я не собираюсь его продлевать. Я поговорил со своей семьей, и мы решили, что нам будет лучше вернуться в Италию. Мой сын скоро пойдет в начальную школу, и для нас важно, чтобы это произошло в Италии. Тем не менее, мой контракт с “Зенитом” заканчивается в 2018 году, так что посмотрим, что произойдет», — заявил Кришито.
Также защитник отметил, что одной из причин его желания покинуть «Зенит» является возможность играть за сборную страны. «Недавно я говорил с Джампьеро Вентурой (главным тренером сборной Италии) и он был очень честен со мной, дав понять, что пока я играю в России, мне будет очень тяжело попасть в состав сборной. Но сейчас главное не это, а то, что я хочу сделать свою семью счастливой. Мои дети хотят, чтоб я вернулся в Италию, они хотят видеть, как я играю в итальянском чемпионате», — добавил защитник.
«Мы обсуждали с «Зенитом» варианты продления в январе, но переговоры были остановлены
Кришито перешел в «Зенит» в 2011 году из «Дженоа». В составе
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter