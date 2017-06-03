Канделаки прокомментировала инцидент с Орловым
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала ситуацию с комментатором Геннадием Орловым.
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Видимо, что-то случилось...
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В конце мая в интернете появилось видео, где Орлов рассказывает о финансовых проблемах канала и его грядущем банкротстве, а также заявляет, что его выведут за штат. Впоследствии сам комментатор заявил, что видео было смонтировано.
— Я ни с кем не ссорюсь. Если
Культура жизни на федеральном канале
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