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3 июня 2017, 17:15 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Канделаки прокомментировала инцидент с Орловым

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала ситуацию с комментатором Геннадием Орловым.

Генеральный продюсер Матч ТВ Тина <span class=error>Канделаки</span> прокомментировала ситуацию с комментатором Геннадием <span class=error>Орловым</span>. Увеличить
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В конце мая в интернете появилось видео, где Орлов рассказывает о финансовых проблемах канала и его грядущем банкротстве, а также заявляет, что его выведут за штат. Впоследствии сам комментатор заявил, что видео было смонтировано.

— Я ни с кем не ссорюсь. Если кто-то полезен каналу, мы их всегда приглашаем к работе с каналом, — цитирует «Интерфакс» Канделаки. — Моих личных пристрастий к людям нет, я телевизионный продюсер. Не важно, Уткин вы, Орлов или кто-то еще. Если вы интересны каналу и контент, который связан с вами, востребован телезрителем, он будет на телеканале «Матч ТВ».

Культура жизни на федеральном канале только-только формируется. Каждый из участников этого инцидента сказал, что для них это был негативный опыт. Так как это мои коллеги, я попробую их оправдать. Наверное, им было достаточно неприятно понять, что их кто-то подслушал и подсмотрел. Хотя, по логике, люди, понимающие, что мы живём в цифровом мире, должны были допустить такую возможность.
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