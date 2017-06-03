Канделаки прокомментировала инцидент с Орловым

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В конце мая в интернете появилось видео, где Орлов рассказывает о финансовых проблемах канала и его грядущем банкротстве, а также заявляет, что его выведут за штат. Впоследствии сам комментатор заявил, что видео было смонтировано.

— Я ни с кем не ссорюсь. Если кто-то полезен каналу, мы их всегда приглашаем к работе с каналом, — цитирует «Интерфакс» Канделаки. — Моих личных пристрастий к людям нет, я телевизионный продюсер. Не важно, Уткин вы, Орлов или кто-то еще. Если вы интересны каналу и контент, который связан с вами, востребован телезрителем, он будет на телеканале «Матч ТВ».