Кучук станет главным тренером «Ростова» в начале следующей недели

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Ожидается, что в начале следующей недели Кучук с большой долей вероятности подпишет контракт с донским клубом. Перед этим футбольный специалист встретится с главой Ростовской области Василием Голубевым.