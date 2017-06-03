Кучук станет главным тренером «Ростова» в начале следующей недели
Как стало известно «Советского спорту», переговоры между «Ростовом» и Леонидом Кучуком прошли успешно.
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Ожидается, что в начале следующей недели Кучук с большой долей вероятности подпишет контракт с донским клубом. Перед этим футбольный специалист встретится с главой Ростовской области Василием Голубевым.
На первый летний сбор «Ростов» отправится 10 июня. Тренироваться
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