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3 июня 2017, 17:07 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Кучук станет главным тренером «Ростова» в начале следующей недели

Как стало известно «Советского спорту», переговоры между «Ростовом» и Леонидом Кучуком прошли успешно.

Как стало известно Советского спорту переговоры между Ростовом и Леонидом <span class=error>Кучуком</span> прошли успешно. Увеличить
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Ожидается, что в начале следующей недели Кучук с большой долей вероятности подпишет контракт с донским клубом. Перед этим футбольный специалист встретится с главой Ростовской области Василием Голубевым.

На первый летний сбор «Ростов» отправится 10 июня. Тренироваться желто-синие будут в Австрии.

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