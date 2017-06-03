Зарплата Манчини в ФК «Зенит» составит €4,5 млн в год

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«Личный контракт Манчини с “Зенитом” предполагает, что он будет получать в клубе €4,5 млн в год», — сказал источник.

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко на вопрос ТАСС, соответствует ли действительности данная информация, ответил: «Я не озвучиваю никаких цифр, но это очень похоже».

По словам Фурсенко, Манчини прилетит в Санкт-Петербург 13 июня. На тренировочный сбор в Австрию команда отправится 15 июня.

52-летний итальянец был назначен главным тренером «Зенита» в четверг. Контракт Манчини с санкт-петербургским клубом рассчитан на три года и допускает возможность продления еще на два года.

Ранее Манчини тренировал итальянские «Фиорентину», «Лацио» и «Интер», английский «Манчестер Сити», турецкий «Галатасарай». В качестве тренера он три раза выигрывал чемпионат Италии, четыре раза — Кубок Италии, по разу — чемпионат Англии, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Суперкубок Италии, Кубок Турции.