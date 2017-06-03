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3 июня 2017, 14:43 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: Манчини хотел бы видеть Балотелли в «Зените»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли входит в сферу интересов нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, сообщает La Stampa.

Нападающий Ниццы <span class=error>Марио</span> Балотелли входит в сферу интересов нового главного тренера Зенита <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span> сообщает La Stampa. Увеличить
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По информации издания, итальянский специалист, который в своё время работал с Балотелли в «Манчестер Сити», хотел бы поработать с форвардом и в российском клубе. Сам футболист недавно выразил желание покинуть французскую команду.

Также издание предполагает, что в сферу интересов Манчини входит испанский полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва.

Балотелли перешёл в «Ниццу» на правах свободного агента летом 2016 года. В минувшем сезоне чемпионата Франции он принял участие в 23 матчах за «Ниццу», забил 15 голов и отдал одну голевую передачу.

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