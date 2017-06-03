Источник: Манчини хотел бы видеть Балотелли в «Зените»
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли входит в сферу интересов нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, сообщает La Stampa.
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По информации издания, итальянский специалист, который в своё время работал с Балотелли в «Манчестер Сити», хотел бы поработать с форвардом и в российском клубе. Сам футболист недавно выразил желание покинуть французскую команду.
Также издание предполагает, что в сферу интересов Манчини входит испанский полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва.
Балотелли перешёл в «Ниццу» на правах свободного агента летом 2016 года. В минувшем сезоне чемпионата Франции он принял участие в 23 матчах за «Ниццу», забил 15 голов и отдал одну голевую передачу.
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