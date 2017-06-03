Канделаки о конфликте со Sports.ru: Мы будем бороться с пиратами
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала конфликт телеканала с
интернет-порталом Sports.
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«Матч ТВ» вступил в конфликт с руководством портала Sports.ru
«Мы — единственный телеканал в России, который огромные деньги вкладывает в покупку прав, и должны быть единственными, кто зарабатывает на этом контенте. Поэтому мы будем бороться с пиратами. Мы недозарабатываем
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