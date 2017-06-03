Канделаки о конфликте со Sports.ru: Мы будем бороться с пиратами

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«Матч ТВ» вступил в конфликт с руководством портала Sports.ru из-за использования хайлайтов матчей Футбольной национальной лиги.