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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29968478/
3 июня 2017, 14:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Канделаки о конфликте со Sports.ru: Мы будем бороться с пиратами

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала конфликт телеканала с интернет-порталом Sports.

Генеральный продюсер Матч ТВ Тина <span class=error>Канделаки</span> прокомментировала конфликт телеканала с <nobr>интернет-порталом</nobr> Sports. Увеличить
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«Матч ТВ» вступил в конфликт с руководством портала Sports.ru из-за использования хайлайтов матчей Футбольной национальной лиги.

«Мы — единственный телеканал в России, который огромные деньги вкладывает в покупку прав, и должны быть единственными, кто зарабатывает на этом контенте. Поэтому мы будем бороться с пиратами. Мы недозарабатываем из-за них», — приводит слова Канделаки интернет-издание ФАН.
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