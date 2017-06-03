Валерий Карпин: Геннадий Орлов, возможно, продолжит работу на «Матч ТВ»
Редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал о ситуации с комментатором Геннадием Орловым.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Геннадий Орлов продолжит работу на канале?
— Возможно, да.
— Это видео нанесло репутационные потери.
— Ажиотаж создало. Репутационные потери — не думаю, — передает слова Карпина корреспондент «Советского спорта» с Петербургского экономического форума.
Напомним, ранее в интернете появилось видео, на котором Орлов критикует Тину Канделаки и называет «Матч ТВ» банкротом.
Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».
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