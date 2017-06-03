Валерий Карпин: Было бы хорошо, если бы Дзюба стал экспертом «Матч ТВ»

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— Было бы хорошо, если Артем Дзюба пришел бы в нашу студию в роли эксперта во время Кубка Конфедераций. Я не буду против, только за, потому что действующие игроки в студии — это всегда интересно, — передает слова Карпина корреспондент «Советского спорта» с Петербургского экономического форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».