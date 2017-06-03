Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29968123/
3 июня 2017, 14:04 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Рома» проявляет интерес к футболисту «Спартака» Промесу

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб «Рома» заинтересован в приобретении атакующего полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщает итальянский портал Calciomercato.it.

Интерес к голландцу обусловлен возможным переходом хавбека <span class=error>Ромы</span> Мохаммеда <span class=error>Салаха</span> в Ливерпуль Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Интерес к голландцу обусловлен возможным переходом хавбека «Ромы» Мохаммеда Салаха в «Ливерпуль».

Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до 2021 года. В прошедшем сезоне 25-летний футболист провел 29 матчей за красно-белых, в которых забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.

Рома
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
3 июня

Бах надеется, что комиссии МОК примут решение по допинговому расследованию в РФ до ОИ-2018

Фурсенко: "Зенит" будет стремиться к победе в Лиге чемпионов

Веснина проиграла Суарес Наварро в третьем круге Roland Garros