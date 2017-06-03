«Рома» проявляет интерес к футболисту «Спартака» Промесу
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб «Рома» заинтересован в приобретении атакующего полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщает итальянский портал Calciomercato.it.
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Интерес к голландцу обусловлен возможным переходом хавбека «Ромы» Мохаммеда Салаха в «Ливерпуль».
Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до 2021 года. В прошедшем сезоне 25-летний футболист провел 29 матчей за
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