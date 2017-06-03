Наталья Билан: «Матч ТВ» не сделал ничего плохого российскому спорту

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Мы находимся в состоянии конкуренции. Мы не выключим остальные каналы, спорт борется с остальными зрелищами. Есть фильмы, новости, передачи, которые мужчины с удовольствием смотрят. Конечно, 24 часа смотреть спорт тяжело. Поэтому появился околоспортивный контент, так появились фильмы, которые мы производим, которые мы покупаем у зарубежных коллег. Мне кажется, за 1,5 года существования мы ничего плохого нашему спорту не сделали, — передает слова Билан корреспондент «Советского спорта» с Петербургского экономического форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».