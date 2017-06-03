Фурсенко: «Зенит» будет подбирать футболистов под игровой стиль Манчини

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«Зенит» 28 мая расторг контракт с румынским тренером Мирчей Луческу. В четверг клуб заключил трехлетнее соглашение с 52-летним итальянским специалистом.

«Зенит» подписал сильного европейского тренера. Сейчас подбираем игроков, чтобы стиль, который проповедует Манчини, был возможен, — сказал Фурсенко.

«Основная задача — это зрительский футбол. Зритель всегда ценит, когда играет сильная, заряженная команда. Другие приоритеты тоже важны, но болельщики должны понять, что играем для них», — добавил функционер.