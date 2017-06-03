Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29967909/
3 июня 2017, 13:04 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Фурсенко: «Зенит» будет подбирать футболистов под игровой стиль Манчини

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Футбольный клуб «Зенит» будет подбирать игроков под стиль главного тренера Роберто Манчини. Об этом журналистам сообщил президент клуба Сергей Фурсенко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Итальянский специалист возглавил команду из <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> 1 июня. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Зенит» 28 мая расторг контракт с румынским тренером Мирчей Луческу. В четверг клуб заключил трехлетнее соглашение с 52-летним итальянским специалистом.

«Зенит» подписал сильного европейского тренера. Сейчас подбираем игроков, чтобы стиль, который проповедует Манчини, был возможен, — сказал Фурсенко.

«Основная задача — это зрительский футбол. Зритель всегда ценит, когда играет сильная, заряженная команда. Другие приоритеты тоже важны, но болельщики должны понять, что играем для них», — добавил функционер.

Петербургский международный экономический форум завершится 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
3 июня

Видаль и Санчес вошли в окончательный состав сборной Чили на Кубок конфедераций

ФИФА: переговоры с российским ТВ по показу Кубка конфедераций и ЧМ-2018 продолжаются

Дмитриев: организаторы Roland Garros поступили неверно, не дав Шараповой wild card