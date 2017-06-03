Жирков покинул пост заместителя председателя совета директоров ФК «Спартак»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«На прошедшем совете директоров ФК “Спартак” было принято решение об изменении в его составе, — говорится в сообщении. — “Спартак” покинул заместитель председателя совета директоров Александр Николаевич Жирков, занимавший свой пост с июля 2013 года. Футбольный клуб “Спартак” благодарит Александра Николаевича за проделанную работу на благо нашего клуба и огромный вклад в нынешнее чемпионство красно-белых».

Ранее источник сообщил ТАСС, что Наиль Измайлов покинет должность вице-президента «Спартака» и 1 июня станет заместителем председателя совета директоров клуба.

Председателем совета директоров «Спартака» является владелец клуба, вице-президент ПАО «Лукойл» Леонид Федун. Также в совет директоров входят Александр Матыцин (вице- президент «Лукойла»), Сергей Михайлов (член совета директоров «Лукойла» и председатель совета директоров группы «КапиталЪ Управление активами»), Андрей Федун (гендиректор ООО «Стадион «Спартак») и Сергей Родионов (генеральный директор ФК «Спартак»).

«Спартак» под руководством итальянского тренера Массимо Карреры выиграл чемпионат России сезона-2016/17. Красно- белые стали победителями российского первенства в 10-й раз.