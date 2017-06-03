Жирков покинул пост заместителя председателя совета директоров ФК «Спартак»
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Александр Жирков покинул пост заместителя председателя совета директоров футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает
пресс-служба красно-белых.
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«На прошедшем совете директоров ФК “Спартак” было принято решение об изменении в его составе, — говорится в сообщении. — “Спартак” покинул заместитель председателя совета директоров Александр Николаевич Жирков, занимавший свой пост с июля 2013 года. Футбольный клуб “Спартак” благодарит Александра Николаевича за проделанную работу на благо нашего клуба и огромный вклад в нынешнее чемпионство красно-белых».
Ранее источник сообщил ТАСС, что Наиль Измайлов покинет должность
Председателем совета директоров «Спартака» является владелец клуба,
«Спартак» под руководством итальянского тренера Массимо Карреры выиграл чемпионат России сезона-2016/17. Красно- белые стали победителями российского первенства в 10-й раз.
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