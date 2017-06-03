СМИ: «Зенит» начал переговоры с «Аталантой» о покупке двух футболистов

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«Зенит» претендует на 29-летнего аргентинского нападающего Алехандро Гомеса и 23-летнего итальянского защитника Андреа Конти.

Гомес выступает за «Аталанту» с 2014 года, куда перешел из харьковского «Металлиста». В составе итальянского клуба форвард, также выступающий на позиции атакующего полузащитника, сыграл 100 матчей и забил 26 голов. Причем в завершившемся чемпионате Италии сезона-2016/17 Гомес сыграл за клуб 37 встреч, в которых забил более половины всех своих голов за команду — 16.

Молодой правый защитник Конти является воспитанником «Аталанты», за основную команду которой выступает с 2013 года, сыграв в чемпионатах Италии 47 матчей и забив 10 голов. С 2010 года Конти привлекается в юношеский и молодежный составы сборной Италии. В минувшем сезоне он провел за «Аталанту» 33 игры в чемпионате Италии и забил восемь мячей.

Также сообщается, что в случае неудачи переговоров с «Аталантой» главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, скорее всего, обратит внимание руководства клуба на приобретение игроков «Интера», среди которых основными претендентами называются защитник Джейсон Мурильо и хавбек Марцело Брозович, с которыми Манчини знаком по совместной работе в клубе из Милана.