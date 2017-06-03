Татаро-американские инвестиции в Бердыева. Кто вернул Курбана в «Рубин»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Курбан Бердыев возвращается в Казань (официально — в ближайшие дни) благодаря тому, что с 31 мая «Рубин» передан в управление компании «ТАИФ», а президентом клуба стал Радик Шаймиев. Что это за организация и кто это такой?

«ТАИФ»

Промышленно-инвестиционная компания «ТАИФ» — «Татаро-американские инвестиции и финансы» — была создана в 1995 году и, согласно открытым источникам, контролирует «96 процентов химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей» в Татарстане. Наряду с «Татнефтью», которая поддерживает другой спортивный клуб, хоккейный «Ак Барс», «ТАИФ» — одна из двух крупнейших и влиятельных компаний в республике.

Помимо «Рубина» под контролем «ТАИФ» находятся банк, компания «Татнефтепродукт», ряд телекоммуникационных, строительных, финансовых и торговых организаций (в общей сложности — порядка 50 дочерних или зависимых компаний, согласно официальному сайту «ТАИФ»).

Компания работает прежде всего ради общего блага. Вот что декларируется на ее сайте: «Миссия “ТАИФ” — быть в первых рядах предприятий, обеспечивающих прогресс Татарстана и России. …Развитие и процветание компании “ТАИФ” и ее дочерних фирм способствует — прямо или косвенно — улучшению состояния экономики, социальной сферы Татарстана и в конечном итоге благополучию его жителей».

РАДИК ШАЙМИЕВ

В конце мая мэр Казани Ильсур Метшин покинул пост президента «Рубина», освободив его для Радика Шаймиева, члена совета директоров «ТАИФ», владеющему то ли 11,5% (данные Forbes), то ли 11,4% акций компании (данные Википедии). «Не секрет, что еще два года назад Рустам Нургалиевич Минниханов предлагал «ТАИФу» взять «Рубин», но тогда «ТАИФ» сказал: «Не готовы, дайте нам время», — сообщил на днях в интервью «БизнесOnline» Метшин.

Младший сын первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева — Радик Шаймиев — уже много лет входит в списки топ-200 самых богатых бизнесменов России. По данным Forbes на 2017 год, он вернулся в первую сотню, восстановив и позиции в рейтинге, и размер капитала после существенного падения в 2016-м. Сейчас Радик Шаймиев — 89-й с состоянием 1 миллиард 100 миллионов долларов.

52-летний Шаймиев, по данным открытых источников, окончил Казанский инженерно-строительный институт, некоторое время работал инженером в НИИ, а вскоре быстро пошел по карьерной лестнице и оказался в «ТАИФ» в 1996 году (стал главным советником гендиректора). С 1998-го он вошел в совет директоров «ТАИФ».

КАМИЛЯ ШАЙМИЕВА и АЙРАТ ШАЙМИЕВ

Помимо Радика Шаймиева руководящий пост в «ТАИФ» некоторое время занимала его дочь Камиля, старшая из трех внучек Минтимера Шаймиева. Она входила в совет директоров в 2013 — 2014 годах, когда ей не было и 30. В 2015-м состояние девушки оценивалось, согласно Forbes, в сумму 190 миллионов долларов — она шла 9-й в списке богатейших дам России. Стоит отметить, что дядя Камили, старший брат Радика — 54-летний Айрат Шаймиев, глава «Татавтодор», так же, как и Радик, входит в список Forbes с состоянием свыше 1 миллиарда долларов. В 2015 году в интернете Айрата Минтимеровича называли «самым богатым татарстанцем».

ШАЙМИЕВЫ И СПОРТ

Страстью братьев Шаймиевых с конца 1990-х является автоспорт, который в Казани иногда в шутку называют «государственным видом спорта» — гонками увлекаются многие высокопоставленные чиновники, в том числе нынешний глава республики. В открытых источниках сообщается, что Радик Шаймиев является чемпионом России 2003 года по автокроссу. Спортивный характер поможет ему в новой роли, убежден его предшественник мэр Казани Метшин. «Чемпионами мира просто так не становятся ни в каком виде спорта, — сказал Метшин про Радика Шаймиева в интервью “БизнесOnline”. — Это победитель по духу, это огромное терпение, огромный труд. Ну и, во-вторых, он один из руководителей группы компаний “ТАИФ”, а “ТАИФ”, за что бы ни брался, все делает качественно и на мировом уровне».

Регалий хватает и у мастера спорта, в прошлом профессионального автогонщика Айрата Шаймиева — он трехкратный чемпион Европы по автокроссу (2002, 2004, 2005). В статье издания «КоммерсантЪ» от 26 сентября 1998 года с изящным названием «Шаймиев не справился с управлением» рассказывается история о том, как Айрат Шаймиев попал в серьезную аварию во время соревнования машин класса «Д-1 1600» в Курске и сломал несколько ребер — но даже это не остановило его дальнейшую гоночную карьеру. В том же материале, кстати, есть забавная байка о том, как на заре 1990-х гаишник в Набережных Челнах остановил старшего из двух братьев Шаймиевых за превышение скорости, отобрал права, не узнав нарушителя в лицо, — и вскоре был уволен из органов. Впрочем, данная история к спорту никакого отношения не имеет.

ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ БЕРДЫЕВ

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев управлял республикой с 1991-го по 2010 год, и золотая эра «Рубина» (золото-2008 и -2009, выступления в Лиге чемпионов) пришлась на последние годы его правления. В футбольных кругах хорошо известно, что Шаймиев всячески благоволил Бердыеву. Чего нельзя сказать о нынешнем главе республики Рустаме Минниханове. По данным источников, в том числе и разногласия между ним и Бердыевым привели к тому, что в 2014 году главный тренер покинул клуб из Казани и фактически оказался в изгнании, со всеми традиционными составляющими в виде внутренних проверок и летящих вслед обвинений.

Всякий раз, когда возникали разговоры о возвращении Курбана Бекиевича в «Рубин», среди возможных помех всегда назывались непростые отношения с главой республики.

Однако семья Шаймиева по-прежнему, судя по всему, благоволит Бердыеву, что и предопределило выбор в его пользу, ведь деньги дает «ТАИФ». Встреча с Миннихановым уже состоялось — вероятно, напряжение все-таки спало.

Во второй раз в одну и ту же реку тренер входит, чтобы решить амбициозную задачу, о которой уже давно говорят в футбольных кулуарах: к столетнему юбилею Республики Татарстан «Рубин» должен выиграть Лигу Европы-2020. Внутрироссийское чемпионство тоже не помешает, конечно. С бюджетом, как говорят, в 100 миллионов евро на сезон — задача вполне решаемая. Особенно, когда есть Бердыев.

«РУБИН» ДОГОВОРИЛСЯ С ГРАСИЯ О РАССРОЧКЕ ПО НЕУСТОЙКЕ

Как стало известно «СЭ», из источников, близких к казанскому клубу, «Рубин» договорился с главным тренером Хави Грасия о рассрочке по выплате неустойки, которая составит около 10 миллионов евро. Договор с испанцем рассчитан на четыре года, из которых он отработал только один.