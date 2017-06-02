Работники Роберто. Кто придет в «Зенит» вместе Манчини

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А вот с Апеннин 52-летний Манчини может захватить с собой в Санкт-Петербург четверых итальянских специалистов. Рассказываем о каждом из них.

Фаусто САЛЬСАНО

ПРАВАЯ РУКА

Должность: ассистент

54 года

Самый верный помощник Роберто. Они вместе играли за «Сампдорию», в золотую для клуба эпоху. Манчини и Сальсано ковали победы команды в Кубке Италии в 1985, 1988, 1989, 1994 годах. Поднимали над головой трофей после триумфа в Кубке кубков-1990.

Нападающий Манчини покинул Геную ради «Лацио» в 1997-м. Хавбек Сальсано — годом позже и пошел по более скромному пути: «Специя», «Сестрезе»… Карьеру игрока он закончил в полулюбительском клубе «Империа». Там же и начал тренировать.

Но очень быстро дороги старых друзей пересеклись: Манчини позвал Сальсано помощником в «Фиорентину», потом они отправились в «Интер». И с тех они пор всегда рядом, вместе расширяют свою географию: Англия, Турция, а теперь и Россия.

Анджело ГРЕГУЧЧИ

СКИТАЛЕЦ

Должность: ассистент

52 года

Лучшие годы игровой карьеры защитника Грегуччи прошли в «Лацио». За римлян он выступал с 1986 по 1993 год, провел 187 матчей. Заканчивал карьеру в «Реджане», там же начал тренировать в 1998-м. Сначала был ассистентом, потом главным.

А затем начались скитания по клубам: «Витебрезе» (главный), «Фиорентина» (помощник, и.о. главного после отставки Манчини), «Леньяно», «Венеция», «Салернитана», «Лечче», «Виченца», «Аталанта», «Сассуоло», «Реджина» … Причем только в «Виченце» Грегуччи задержался больше чем на год!

Видимо, устав от неудач на посту главного тренера, Анджело принял предложение войти в штаб Манчини в «Манчестер Сити». Случилось это в 2012-м. За год до того, как завершилась английская эпопея Роберто.

Не успев насладиться британским футболом, в декабре 2014-го Грегуччи стал помощником Фабио Ливерани в лондонском «Лейтон Ориент». Однако команда по итогам сезона вылетела из третьего в четвертый дивизион, и итальянец вернулся на родину.

В последние годы он трудился в «Салернитане», «Казертане», «Алессандрии»… А летом 2016-го Манчини позвал его в «Интер», но… Не успел Грегуччи подписать контракт с миланцами, как Манчини уволили. Прямо невезение какое-то… .

Иван КАРМИНАТИ

«АНГЛИЧАНИН» И ДРУГ СКАЛЫ

Должность: тренер по физподготовке

62 года

Иван был вратарем, который не хватал звезд с неба, а после завершения карьеры работал тренером в университете. Первым серьезным опытом на поприще специалиста по «физике» для Карминати стала работа в низших дивизионах, а затем он оказался в штабе Невио Скалы в «Парме».

В «Лацио» конца 90-х его работа приглянулась Свену-Ерану Эрикссону (Манчини уже был помощником шведа) — так он оказался в сборной Англии. Именно Карминати отвечал за физическую подготовку «Трех львов» на чемпионатах мира-2002 и -2006. Причем поначалу Иван совмещал работу в национальной команде и «Лацио», где Манчини стал главным.

В дальнейшем Роберто всегда прибегал к его услугам. И в «Интере», и в «Сити», и в «Галатасарае».

Джулио НУЧАРИ

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЧЕПЧУГОВ

Должность: тренер вратарей

57 лет

Не исключено, что руководство «Зенита» даст понять Манчини, что за работу с голкиперами уже много лет отвечает легенда клуба Михаил Бирюков, и убирать его никто не планирует. Тем не менее, уважаемый ветеран уже не раз работал на пару с легионером, которого привозил очередной иностранный главный тренер. У Манчини тоже есть свой человек на эту позицию.

Нучари — обладатель необычного рекорда. Он провел пять сезонов в «Милане» и семь в «Сампдории». Но при этом сыграл в серии А всего 17 матчей! Зато ни один голкипер в истории итальянских чемпионатов не сидел на скамейке запасных так много, как Нучари — 333 встречи!

Тренерский опыт у Джулио богатый. В середине 90-х он трудился в «Сампдории», затем у Фабио Капелло в «Милане». Побывал в «Кальяри», «Тернане». А в начале 2000-х впервые попал в штаб Манчини. Дело было в «Лацио», где Роберто дебютировал на посту главного.

Смущает один факт: Нучари никогда не работал за пределами Италии. В частности, он помогал Манчини в «Интере» (причем во второй раз в качестве не тренера вратарей, а ассистента), однако в Англию и Турцию Роберто его не брал.