СМИ: Манчини хочет пригласить в «Зенит» футболиста «Ромы» Джеко
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Главный тренер российского футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини хочет пригласить в команду нападающего итальянской «Ромы» Эдина Джеко. Об этом сообщает портал Football Italia.
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В четверг 52-летний Манчини подписал с «Зенитом» контракт на три года с возможностью продления еще на два. На посту главного тренера
В прошедшем сезоне босниец в составе «Ромы», за которую он выступает с 2015 года, занял второе место в чемпионате Италии и с 29 голами стал лучшим бомбардиром турнира.
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