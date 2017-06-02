СМИ: Манчини хочет пригласить в «Зенит» футболиста «Ромы» Джеко

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В четверг 52-летний Манчини подписал с «Зенитом» контракт на три года с возможностью продления еще на два. На посту главного тренера сине-бело-голубых он сменил румына Мирчу Луческу. 31-летний Джеко ранее уже играл под руководством итальянского специалиста в английском «Манчестер Сити» и становился чемпионом Англии.

В прошедшем сезоне босниец в составе «Ромы», за которую он выступает с 2015 года, занял второе место в чемпионате Италии и с 29 голами стал лучшим бомбардиром турнира.