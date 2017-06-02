Головин: Мне пока в «Челси» рано

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«Приятно, конечно, такое слышать, особенно от Васи, но мне пока туда рано», — заявил Головин, отметив, что не придал информации СМИ об интересе «Челси» никакого значения.

С удовольствием бы попробовал свои силы там (в английском чемпионате. — Прим. «Чемпионата»), но мечта у меня одна ещё с шести лет — мадридский «Реал», — заявил Головин.