Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29965221/
2 июня 2017, 23:21 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Головин: Мне пока в «Челси» рано

21-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин в интервью официальному сайту РФС прокомментировал слова одноклубника Василия Березуцкого, который сказал, что он затерялся бы и в «Челси».

Головин: Мне пока в Челси рано - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Приятно, конечно, такое слышать, особенно от Васи, но мне пока туда рано», — заявил Головин, отметив, что не придал информации СМИ об интересе «Челси» никакого значения.

С удовольствием бы попробовал свои силы там (в английском чемпионате. — Прим. «Чемпионата»), но мечта у меня одна ещё с шести лет — мадридский «Реал», — заявил Головин.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото