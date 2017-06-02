Итальянский эксперт утверждает: «Зенит» может купить у «Интера» Раноккиа, Брозовича и Перишича
Известный итальянский трансферный эксперт Альфредо Педулла выразил мнение, что «Зенит» этим летом может подписать ряд футболистов из «Интера».
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Накануне было объявлено, что главным тренером питерского клуба станет итальянец Роберто Манчини. Последний возглавлял «Интер» с 2004 по 2008 и с 2014 по 2016 год.
— Назначение Манчини в «Зенит» может привести к покупкам игроков «Интера». Два варианта: Раноккиа и Брозович, у которого есть предложение из Китая, 10 миллионов за сезон, — цитирует fcinter1908.it Педуллу. — Есть еще фантастический вариант с Перишичем, которого хочет купить «МЮ».
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