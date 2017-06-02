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2 июня 2017, 20:03 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Итальянский эксперт утверждает: «Зенит» может купить у «Интера» Раноккиа, Брозовича и Перишича

Известный итальянский трансферный эксперт Альфредо Педулла выразил мнение, что «Зенит» этим летом может подписать ряд футболистов из «Интера».

Известный итальянский трансферный эксперт <span class=error>Альфредо</span> <span class=error>Педулла</span> выразил мнение что Зенит этим летом может подписать ряд футболистов из <span class=error>Интера</span>. Увеличить
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Накануне было объявлено, что главным тренером питерского клуба станет итальянец Роберто Манчини. Последний возглавлял «Интер» с 2004 по 2008 и с 2014 по 2016 год.

— Назначение Манчини в «Зенит» может привести к покупкам игроков «Интера». Два варианта: Раноккиа и Брозович, у которого есть предложение из Китая, 10 миллионов за сезон, — цитирует fcinter1908.it Педуллу. — Есть еще фантастический вариант с Перишичем, которого хочет купить «МЮ».

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