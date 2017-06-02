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2 июня 2017, 19:40 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Рубин» договорился с Грасией о рассрочке по выплате неустойки

Как стало известно «СЭ» из источников близких к клубу, казанский «Рубин» договорился с Хави Грасией о рассрочке по выплате неустойки.

Как стало известно СЭ из источников близких к клубу казанский Рубин договорился с <span class=error>Хави</span> <span class=error>Грасией</span> о рассрочке по выплате неустойки. Увеличить
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Договор «Рубина» с Грасией был рассчитан на 4 года из которых испанский специалист отработал только один. Казанцы должны будут выплатить около 10 миллионов евро.

Под руководством испанского специалиста «Рубин» набрал 28 очков в сезоне 2016/17 и занял девятое место.

Ранее стало известно, что вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев покинул клуб. По информации «СЭ», тренер продолжит карьеру в «Рубине».

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