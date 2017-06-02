«Рубин» договорился с Грасией о рассрочке по выплате неустойки
Как стало известно «СЭ» из источников близких к клубу, казанский «Рубин» договорился с Хави Грасией о рассрочке по выплате неустойки.
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Договор «Рубина» с Грасией был рассчитан на 4 года из которых испанский специалист отработал только один. Казанцы должны будут выплатить около 10 миллионов евро.
Под руководством испанского специалиста «Рубин» набрал 28 очков в сезоне 2016/17 и занял девятое место.
Ранее стало известно, что
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