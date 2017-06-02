«Амкар» расстался с украинским нападающим Мищенко
27-летний украинский нападающий Олег Мищенко, перешедший в «Амкар» в прошлом году на правах свободного агента из полтавской «Ворсклы», продолжит карьеру в другом клубе.
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«У нас не было ни малейших претензий к Олегу ни в тренировочном процессе, ни в быту. В то же время, обсудив перспективы Олега в «Амкаре», мы оказались с ним единодушны в том, что лимит на легионеров едва ли позволит ему получить в нашей команде ту игровую практику, на которую Олег, как любой настоящий спортсмен, рассчитывает.
Не могу не отдать ему должного — он поставил свои спортивные амбиции выше сиюминутных материальных интересов и предпочёл скамейке запасных «Амкара» борьбу за место в основном составе другого клуба. Хочу поблагодарить Олега за совместную работу и от души желаю ему удачного продолжения карьеры, — приводит слова исполнительного директора «Амкара» Дениса Маслова клубная
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