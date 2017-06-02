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2 июня 2017, 18:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Амкар» расстался с украинским нападающим Мищенко

27-летний украинский нападающий Олег Мищенко, перешедший в «Амкар» в прошлом году на правах свободного агента из полтавской «Ворсклы», продолжит карьеру в другом клубе.

27-летний украинский нападающий Олег <span class=error>Мищенко</span> перешедший в <span class=error>Амкар</span> в прошлом году на правах свободного агента из полтавской <span class=error>Ворсклы</span> продолжит карьеру в другом клубе. Увеличить
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Хавбек провёл за основной состав красно-чёрных один матч, а первую половину прошедшего сезона отыграл в аренде в команде «Ильичёвец» из Мариуполя.

«У нас не было ни малейших претензий к Олегу ни в тренировочном процессе, ни в быту. В то же время, обсудив перспективы Олега в «Амкаре», мы оказались с ним единодушны в том, что лимит на легионеров едва ли позволит ему получить в нашей команде ту игровую практику, на которую Олег, как любой настоящий спортсмен, рассчитывает.

Не могу не отдать ему должного — он поставил свои спортивные амбиции выше сиюминутных материальных интересов и предпочёл скамейке запасных «Амкара» борьбу за место в основном составе другого клуба. Хочу поблагодарить Олега за совместную работу и от души желаю ему удачного продолжения карьеры, — приводит слова исполнительного директора «Амкара» Дениса Маслова клубная пресс-служба.

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