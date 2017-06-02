«Амкар» расстался с украинским нападающим Мищенко

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Хавбек провёл за основной состав красно-чёрных один матч, а первую половину прошедшего сезона отыграл в аренде в команде «Ильичёвец» из Мариуполя.

«У нас не было ни малейших претензий к Олегу ни в тренировочном процессе, ни в быту. В то же время, обсудив перспективы Олега в «Амкаре», мы оказались с ним единодушны в том, что лимит на легионеров едва ли позволит ему получить в нашей команде ту игровую практику, на которую Олег, как любой настоящий спортсмен, рассчитывает.