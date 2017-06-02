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В настоящее время в Российской футбольной премьер-лиге действует лимит, по которому на поле в составе одной команды могут находиться одновременно не более шести игроков, не имеющих права выступать за сборную России.

«Наличие иностранцев в РФПЛ — это плохо. Свои могли бы расти и свои могли бы развиваться. Откройте все шлюзы, чтобы росло новое племя и новое поколение футболистов. Они будут играть блестяще, у нас задатки хорошие. Что касается зарплат, я бы установил футболистам минимальную приличную зарплату, а дальше — только за результат», — сказал Зюганов журналистам.