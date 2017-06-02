Зюганов: Наличие иностранных футболистов в РФПЛ — это плохо
С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 июн —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Наличие иностранных футболистов в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) — это плохо; необходимо открыть «все шлюзы», чтобы начали расти отечественные игроки, заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
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В настоящее время в Российской футбольной
«Наличие иностранцев в РФПЛ — это плохо. Свои могли бы расти и свои могли бы развиваться. Откройте все шлюзы, чтобы росло новое племя и новое поколение футболистов. Они будут играть блестяще, у нас задатки хорошие. Что касается зарплат, я бы установил футболистам минимальную приличную зарплату, а дальше — только за результат», — сказал Зюганов журналистам.
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