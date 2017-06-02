Гулиев: В ближайшие 10 дней решится, вернусь ли в «Спартак» из «Анжи»

«Вернусь ли в “Спартак” в следующем сезоне? Пока не знаю. Всё решится в ближайшие 10 дней. Или буду играть в “Спартаке”, или останусь в “Анжи”. Я очень рад чемпионству “Спартака”, тем более после такого перерыва. Не меньше радуюсь и успеху “Анжи”. Я верил в то, что останемся в Премьер-Лиге», — сказал Гулиев.

В сезоне-2016/17 Аяз Гулиев провёл за «Анжи» 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.